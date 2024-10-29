اتحاد التايكواندو يعين سعد رئيسا للجنة الحكام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عيّن الاتحاد البحريني للتايكواندو الحكم الدولي حسن سعد سعد رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد في إطار حرص الاتحاد على استقطاب أفضل الكفاءات لشغل المناصب الإدارية.
ويأتي هذا التعيين نظرا للخبرة الطويلة للحكم الدولي حسن سعد سعد والممتدة لسنوات طويلة، والتي ساهم من خلالها في ارتقاء الكوادر التحكيمية من خلال تخريجه لـ70 حكما من الجنسين في الدورات السابقة التي نظمها الاتحاد، علاوة على مشاركته في دورات تحكيمية دولية وقارية، حيث سبق له تمثيل المملكة في العديد من المحافل العالمية والقارية بالإضافة إلى تعاونه مع الاتحاد العالمي للتايكواندو في عدة بطولات.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو عبدالله عيسى الدوي أن الحكم الدولي حسن سعد سعد يعتبر من الكفاءات الوطنية الغنية عن التعريف، حيث يملك سجلا حافلا من الإسهامات والعطاء السخي في تطوير الحكام والمشاركات العالمية والقارية، وتعيينه رئيسا للجنة الحكام سيكون له شأن بارز في ارتقاء هذه المنظومة المهمة التي تعتبر واجهة حقيقية لمملكة البحرين في المحافل الخارجية.
وأوضح الدوي أن الاتحاد البحريني للتايكواندو حريص على اختيار أفضل الكفاءات التحكيمية لشغل المناصب القيادية، حيث يفتخر الاتحاد بوجود الحكم الدولي حسن سعد سعد في منصب رئاسة لجنة الحكام، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح والعمل على تحقيق رؤى وتطلعات الاتحاد في الفترة القادمة.
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