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اتحاد التايكواندو يعين سعد رئيسا للجنة الحكام

10/29/2024 7:26:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عيّن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ ‬سعد‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬لشغل‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬نظرا‭ ‬للخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬للحكم‭ ‬الدولي‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ ‬سعد‭ ‬والممتدة‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬والتي‭ ‬ساهم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخريجه‭ ‬لـ70‭ ‬حكما‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬تحكيمية‭ ‬دولية‭ ‬وقارية،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬والقارية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للتايكواندو‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بطولات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ ‬سعد‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الغنية‭ ‬عن‭ ‬التعريف،‭ ‬حيث‭ ‬يملك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬من‭ ‬الإسهامات‭ ‬والعطاء‭ ‬السخي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحكام‭ ‬والمشاركات‭ ‬العالمية‭ ‬والقارية،‭ ‬وتعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬الحكام‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬شأن‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬واجهة‭ ‬حقيقية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭.‬

وأوضح‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬التحكيمية‭ ‬لشغل‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬حيث‭ ‬يفتخر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بوجود‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ ‬سعد‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

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