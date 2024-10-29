مدينة عيسى يلاقي البديع.. وأم الحصم يواجه البسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم الأربعاء الجولة الخامسة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات في التوقيت نفسه، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلتقي مدينة عيسى مع البديع على ملعب نادي الرفاع، ويواجه أم الحصم نظيره البسيتين على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، في حين يلتقي بوري مع منافسه التضامن على ملعب مدينة حمد.
وستشهد الجولة مواجهة مهمة بين فريقي مدينة عيسى والبديع، حيث يمتلك فريق مدينة عيسى في رصيده 4 نقاط، بينما يمتلك البديع في رصيده 10 نقاط.
وفي لقاء آخر يلتقي أم الحصم برصيد 6 نقاط، مع نظيره فريق البسيتين الذي في رصيده 9 نقاط، ويسعى البسيتين لمواصلة نتائجه الجيدة التي تبقيه في المنافسة القوية على الصدارة. وفي اللقاء الأخير يواجه بوري وفي رصيده 4 نقاط منافسه التضامن الذي لم يتمكن من تحقيق أي نقطة من الجولات السابقة، ويسعى بوري لكسب نقاط المباراة لتحسين وضعه في سلم الترتيب العام.
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