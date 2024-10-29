مدينة عيسى يلاقي البديع.. وأم الحصم يواجه البسيتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬ويواجه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نظيره‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬بوري‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبديع،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬البديع‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬يلتقي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ويسعى‭ ‬البسيتين‭ ‬لمواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬تبقيه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭. ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬يواجه‭ ‬بوري‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬منافسه‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة،‭ ‬ويسعى‭ ‬بوري‭ ‬لكسب‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬