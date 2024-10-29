Wednesday, 30 October 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدينة عيسى يلاقي البديع.. وأم الحصم يواجه البسيتين

10/29/2024 7:26:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬ويواجه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نظيره‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬بوري‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبديع،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬البديع‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬يلتقي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ويسعى‭ ‬البسيتين‭ ‬لمواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬تبقيه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭. ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬يواجه‭ ‬بوري‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬منافسه‭ ‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة،‭ ‬ويسعى‭ ‬بوري‭ ‬لكسب‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

MENAFN29102024000055011008ID1108831481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث