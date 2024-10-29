الأهلي يخسر من السيب العماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام السيب العماني بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري التحدي الآسيوي 2024-2025.
وبهذه الخسارة فقد تجمد رصيد فريق الأهلي عند نقطة وحيدة، بينما تصدر المجموعة السيب العماني برصيد 6 نقاط، وفي اللقاء الآخر تعادل فريقا هلال القدس الفلسطيني والفتوة السوري بالنتيجة السلبية من دون أهداف.
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