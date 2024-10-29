الأهلي يخسر من السيب العماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‮ ‬ الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬السيب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬التحدي‭ ‬الآسيوي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬فقد‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة،‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬هلال‭ ‬القدس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والفتوة‭ ‬السوري‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬







