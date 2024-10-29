حمد محمد يحصد برونزية بطولة الرواد الدولية للكاراتيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصد لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه حمد محمد حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 84 كيلوجراما، في بطولة الرواد الدولية المفتوحة الثامنة للكاراتيه، التي أقيمت في سلطنة عمان الشقيقة بمشاركة 370 لاعبا ولاعبة يمثلون 31 ناديا من 6 دول مشاركة.
وشهدت البطولة منافسات قوية طوال الأدوار الأولى، حيث تمكن اللاعب حمد محمد من الحصول على هذه النتيجة المميزة في هذه المشاركة، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها طوال المنافسات.
وأعرب اللاعب حمد محمد حسن عن سعادته بحصوله على المركز الثالث والتواجد على منصة التتويج، مبينا أن البطولة تعتبر من البطولات القوية التي تشهد تواجد لاعبين مميزين.
وقدم حمد محمد شكره وتقديره إلى المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، على دعمهم الكبير ووقوفهم إلى جانبه طوال الإعداد للبطولة وحتى المشاركة، مبينا أن هذا الدعم أعطاه دفعة معنوية كبيرة لتحقيق النتيجة الايجابية والتواجد على منصة التتويج، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه النتيجة ستكون دافع حقيقي له لمضاعفة الجهود، من أجل تحقيق المزيد من النتائج المتميزة لرياضة الكاراتيه البحرينية في المشاركات القادمة.
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