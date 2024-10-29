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حمد محمد يحصد برونزية بطولة الرواد الدولية للكاراتيه

10/29/2024 7:26:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكاراتيه‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬84‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الرواد‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ ‬الثامنة‭ ‬للكاراتيه،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬370‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬31‭ ‬ناديا‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬دول‭ ‬مشاركة‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬طوال‭ ‬الأدوار‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬بعد‭ ‬المستويات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬طوال‭ ‬المنافسات‭.‬

وأعرب‭ ‬اللاعب‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والتواجد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تواجد‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭.‬

وقدم‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬ووقوفهم‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬طوال‭ ‬الإعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬وحتى‭ ‬المشاركة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬أعطاه‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬الايجابية‭ ‬والتواجد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬ستكون‭ ‬دافع‭ ‬حقيقي‭ ‬له‭ ‬لمضاعفة‭ ‬الجهود،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬لرياضة‭ ‬الكاراتيه‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬


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