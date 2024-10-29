فوز الحد على قلالي.. وتعادلان بالجولة الخامسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت مساء أمس الثلاثاء الجولة الخامسة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى فوز الحد على حساب قلالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع الحد رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد قلالي عند نقطتين، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي النجمة.
وفي اللقاء الثاني تعادل الاتحاد مع نظيره الحالة سلبيا من دون أهداف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي في الماحوز، وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة، بينما رفع الحالة رصيده إلى 11 نقطة.
وفي اللقاء الأخير تعادل فريقا اتحاد الريف والاتفاق بنتيجة هدف لكليهما، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة رفع اتحاد الريف رصيده إلى نقطتين، وبالمقابل رفع الاتفاق رصيده إلى 3 نقاط.
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