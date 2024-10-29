فوز الحد على قلالي.. وتعادلان بالجولة الخامسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فوز‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬نقطتين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭. ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تعادل‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الحالة‭ ‬سلبيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬والاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬لكليهما،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬رفع‭ ‬الاتفاق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬















