العليوي رئيسا لجمعية البحرين الرياضية الاجتماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول وذلك لتوزيع المناصب على الأعضاء، حيث نال النائب محمد جاسم العليوي رئاسة مجلس إدارة الجمعية بالتزكية، فيما تم تزكية كل من د. سعاد محمد ياسين كنائب للرئيس، أحمد علي البهدهي كأمين السر العام، ومحمود حمزة المختار كأمين مالي، فيما ذهبت عضوية مجلس الإدارة إلى كل من حمد محمد النصف، أحمد جاسم العكبري وسعيد جاسم جوهر.
وعقدت انتخابات مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024-2026 في مقر جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية ليلة الأحد الماضي بحضور 19 مؤسسا وعضوا بالجمعية العمومية من أصل 29 عضوا.
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