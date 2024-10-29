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العليوي رئيسا لجمعية البحرين الرياضية الاجتماعية

10/29/2024 7:26:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬وذلك‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬على‭ ‬الأعضاء،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬بالتزكية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تزكية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬سعاد‭ ‬محمد‭ ‬ياسين‭ ‬كنائب‭ ‬للرئيس،‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬البهدهي‭ ‬كأمين‭ ‬السر‭ ‬العام،‭ ‬ومحمود‭ ‬حمزة‭ ‬المختار‭ ‬كأمين‭ ‬مالي،‭ ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬النصف،‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬وسعيد‭ ‬جاسم‭ ‬جوهر‭.‬

وعقدت‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024‭-‬2026‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ليلة‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬19‭ ‬مؤسسا‭ ‬وعضوا‭ ‬بالجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬29‭ ‬عضوا‭.‬

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