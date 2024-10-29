اليوم انطلاق بطولة X3 3 المحلية على هامش الجولة العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬3‭ ‬ x ‭ ‬3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للأندية‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬20‭ ‬فريقاً‭ ‬تم‭ ‬تقسيمهم‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات‭ ‬وبواقع‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬وسيخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وملعب‭ ‬الإحماء‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬عصراً،‭ ‬وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬والدور‭ ‬الثاني‭ ‬سيتبقى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وسيقوم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وأيضاً‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭.‬

وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬فرق‭ ‬الاتحاد‭ ‬ب‭ ‬والحالة‭ ‬أ‭ ‬والمنامة‭ ‬أ‭ ‬والنويدرات‭ ‬ب،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمت‭ ‬المنامة‭ ‬ب،‭ ‬النجمة‭ ‬أ،‭ ‬الاتحاد‭ ‬أ‭ ‬وسترة‭ ‬ب،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬فرق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ب،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أ،‭ ‬النجمة‭ ‬ب‭ ‬وسماهيج‭ ‬أ،‭ ‬وفرق‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬هي‭ ‬المحرق‭ ‬أ،‭ ‬الحالة‭ ‬ب،‭ ‬سترة‭ ‬أ‭ ‬وسماهيج‭ ‬ب،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬والأهلي‭ ‬والنويدرات‭ ‬أ‭ ‬والمحرق‭ ‬ب‭.‬

ويقوم‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬3‭ ‬ x ‭ ‬3‭

‬المحلية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاقت‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬نجاحاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬وحرصت‭ ‬كل‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬المشاركة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬روحاً‭ ‬تنافسية‭ ‬جميلة‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭.‬

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