اليوم انطلاق بطولة X3 3 المحلية على هامش الجولة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة 3 x 3 لكرة السلة للأندية المحلية على هامش جولة البحرين العالمية، وذلك بتنظيم من لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة.
وبلغ عدد الفرق التي ستشارك في البطولة 20 فريقاً تم تقسيمهم على خمس مجموعات وبواقع أربعة فرق في كل مجموعة، وسيخوض كل فريق ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات والتي ستقام قبل انطلاق الجولة العالمية وتحديداً في يومي 30 و31 أكتوبر على الملعب الرئيسي وملعب الإحماء انطلاقاً من الرابعة والنصف عصراً، وبعد الانتهاء من مرحلة المجموعات والدور الثاني سيتبقى الدور نصف النهائي وسيقوم في اليوم الختامي للجولة العالمية وأيضاً المباراة النهائية ستقام في اليوم نفسه.
وضمت المجموعة الأولى فرق الاتحاد ب والحالة أ والمنامة أ والنويدرات ب، والمجموعة الثانية ضمت المنامة ب، النجمة أ، الاتحاد أ وسترة ب، بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق مدينة عيسى ب، مدينة عيسى أ، النجمة ب وسماهيج أ، وفرق المجموعة الرابعة هي المحرق أ، الحالة ب، سترة أ وسماهيج ب، بينما ضمت المجموعة الخامسة فرق البحرين والأهلي والنويدرات أ والمحرق ب.
ويقوم اتحاد السلة ممثلاً في لجنة المسابقات بتنظيم بطولة 3 x 3
المحلية على هامش الجولة العالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن لاقت النسخة الماضية نجاحاً منقطع النظير وحرصت كل الأندية على المشاركة، وهو ما أضفى روحاً تنافسية جميلة على الأجواء.
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