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منتخب فنون القتال المختلطة يشارك في بطولة العالم الـ10

10/29/2024 7:26:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬العاشرة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1-‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭.‬

وقد‭ ‬كثف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ MMA ‭ ‬من‭ ‬تحضيراته‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬المثالية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬يتطلع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬

وسيخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬بآمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬تكرار‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الصربية‭ ‬بلغراد‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬تلك‭ ‬النسخة‭ ‬بإحرازه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬النسخة،‭ ‬بعدما‭ ‬حصد‭ ‬8‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الكبار‭ ‬وميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ألبانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬تلك‭ ‬المشاركة‭ ‬بإحرازه‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبتين‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬حل‭ ‬منتخب‭ ‬طاجاكستان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمع‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬و3فضيات‭ ‬و3‭ ‬برونزيات،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمع‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ BMAAF ‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬ومشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭. ‬فالمنتخب‭ ‬لم‭ ‬يغب‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأداء‭ ‬والمستوى‭ ‬المشرف،‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بالسمعة‭ ‬والمكانة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية،‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ورعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سيدي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وأسس‭ ‬قواعدها‭ ‬المتينة‭ ‬ودفعها‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬البحرين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬وما‭ ‬بذلته‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متميزة‭ ‬لدعم‭ ‬انتشارها‭ ‬وتوسع‭ ‬قاعدتها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬قمبر‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المجلس،‭ ‬لاسيما‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬وارتقاء‭ ‬مستوى‭ ‬وكفاءة‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومنتسبي‭ ‬اللعبة،‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬بالدورة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬لإحراز‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬


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