منتخب فنون القتال المختلطة يشارك في بطولة العالم الـ10

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للمشاركة في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة في نسختها العاشرة، التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 1- 13 نوفمبر المقبل بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
وقد كثف المنتخب الوطني MMA من تحضيراته استعدادا لخوض هذه المشاركة العالمية، حيث يسعى من خلال البرنامج الإعدادي للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية المثالية قبل انطلاق البطولة، والتي يتطلع من خلالها إلى الظهور المشرف وتحقيق نتيجة إيجابية.
وسيخوض المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة هذا الحدث العالمي، بآمال وتطلعات تكرار الإنجاز الذي حققه في النسخة الثامنة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة 2022 التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد في فبراير 2023، وذلك عندما حقق لقب تلك النسخة بإحرازه المركز الأول في الترتيب النهائي للمنتخبات الوطنية المشاركة في تلك النسخة، بعدما حصد 8 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في فئة الكبار وميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في فئة الشباب.
وكان المنتخب الوطني قد حقق المركز الثالث في النسخة التاسعة لبطولة العالم التي أقيمت في ألبانيا في نوفمبر 2023، بعدما أنهى تلك المشاركة بإحرازه ميداليتين ذهبتين وميدالية فضية في فئة العموم. في حين حل منتخب طاجاكستان في المركز الأول بعد أن جمع 4 ميداليات ذهبية و3فضيات و3 برونزيات، فيما حل منتخب البرازيل في المركز الثاني بعد أن جمع 3 ميداليات ذهبية.
من جانبه، قال عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMAAF محمد علي قمبر: «إن الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة حريص على تواجد ومشاركة المنتخب الوطني في هذا الملتقى الرياضي العالمي. فالمنتخب لم يغب عن هذه البطولة منذ مشاركته الأولى في النسخة الثانية التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في عام 2015. ونسعى من خلال هذه المشاركة في أن يقدم المنتخب الأداء والمستوى المشرف، الذي يليق بالسمعة والمكانة التي وصلت إليها مملكة البحرين في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ورعاية ودعم سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الذي احتضن هذه الرياضة وأسس قواعدها المتينة ودفعها لأن تكون من خلالها البحرين واحدة من الدول المتقدمة، عبر ما حققته المملكة من إنجازات كبيرة على مستوى هذه اللعبة، وما بذلته من جهود متميزة لدعم انتشارها وتوسع قاعدتها على مستوى الأوساط الرياضية القارية والدولية».
ونوه قمبر بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، في دعم الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس، لاسيما الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، الذي انعكس بشكل واضح على تطور وارتقاء مستوى وكفاءة الاتحاد ومنتسبي اللعبة، الذي دفع بالدورة لتحقيق المزيد من النجاحات على مستوى هذه الرياضة، متمنيا للمنتخب الوطني كل التوفيق والنجاح في هذه المشاركة لإحراز النتائج المشرفة التي تضاف لسلسلة النتائج التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة لسجل الرياضة البحرينية.
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