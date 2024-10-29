اعتماد شعار البطولة العربية الأولى للشراع للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب نعمان الحسن نائب رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشراع عن بالغ شكره وتقديره للشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي على رعايتها للبطولة العربية الأولى للشراع للسيدات التي ستقام خلال الفترة من 12 لغاية 16 نوفمبر المقبل.
وأكد الحسن أن الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بدأ الإعداد والتحضير لمنافسات البطولة وسط متابعة واهتمام من الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس الاتحاد العربي للشراع لإتمام كافة الترتيبات اللوجستية والفنية والإدارية على أكمل وجه للبطولة التي ستقام على ساحل بلاج الجزائر.
وأشار الحسن إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة اعتمدت شعار البطولة العربية الأولى للشراع والتي تهدف إلى نشر رياضة الشراع على مستوى السيدات بما يتناغم مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية في الارتقاء بالرياضة النسائية وتطويرها.
وكشف نائب رئيس الاتحاد عن قائمة لاعبات منتخب البحرين للشراع اللواتي سيشاركن في البطولة وهن كلٌ من ملك دعيج الدوسري (أوبتمست)، أمينة محمد (ألكا 4)، أبرار العلي (ألكا 4)، لولوة العلي (ألكا 6)، مشيرا إلى أن الاتحاد يولي المنتخب النسائي أهمية كبيرة ويتابع تدريباتهن تحت قيادة المدير الفني قاسم بن جميع لتجهيزهن بأفضل صورة، متمنيا لهن التوفيق والنجاح.
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