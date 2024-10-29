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اعتماد شعار البطولة العربية الأولى للشراع للسيدات

10/29/2024 7:26:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬نعمان‭ ‬الحسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬رعايتها‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬للسيدات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لغاية‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬الحسن‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بدأ‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لمنافسات‭ ‬البطولة‭ ‬وسط‭ ‬متابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬لإتمام‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭.‬

وأشار‭ ‬الحسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬اعتمدت‭ ‬شعار‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للشراع‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬رياضة‭ ‬الشراع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السيدات‭ ‬بما‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬وتطويرها‭.‬

وكشف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للشراع‭ ‬اللواتي‭ ‬سيشاركن‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهن‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬دعيج‭ ‬الدوسري‭ (‬أوبتمست‭)‬،‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ (‬ألكا‭ ‬4‭)‬،‭ ‬أبرار‭ ‬العلي‭ (‬ألكا‭ ‬4‭)‬،‭ ‬لولوة‭ ‬العلي‭ (‬ألكا‭ ‬6‭)‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يولي‭ ‬المنتخب‭ ‬النسائي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويتابع‭ ‬تدريباتهن‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬قاسم‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬لتجهيزهن‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهن‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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