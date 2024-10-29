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فعاليات من الترفيه العائلي تصاحب سباق البحرين للتحمل 8 ساعات

10/29/2024 7:26:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ينطلق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السباق‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬وسيكون‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬نصيب‭ ‬وافر‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬حتى‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬لقضاء‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬تفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ويوم‭ ‬السباق‭ ‬السبت‭ ‬حتى‭ ‬10‭:‬00‭ ‬مساء‭.‬

وستمتلئ‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬أبرزها‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬سبيس‭ ‬جام‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال،‭ ‬وسيتمكن‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الممتعة‭ ‬والمثيرة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬اللذين‭ ‬ينطلق‭ ‬فيهما‭ ‬السباق،‭ ‬وسيتمكنون‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬عروض‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المثيرة‭ ‬مع‭ ‬رميات‭ ‬رائعة،‭ ‬بينما‭ ‬يستمعون‭ ‬إلى‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬مباشر‭ ‬يعزف‭ ‬أبرز‭ ‬الإيقاعات‭ ‬الرائعة‭.‬

وستمتلئ‭ ‬منطقة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة،‭ ‬وتشمل‭ ‬ألعابًا‭ ‬مثل‭ ‬لغز‭ ‬شخصية‭ ‬لوني‭ ‬تونز،‭ ‬وتحدي‭ ‬رميات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الحرة،‭ ‬وجدار‭ ‬التلوين،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭. ‬كما‭ ‬ستتاح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬غرفة‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬المثالية‭ ‬لتلك‭ ‬الصورة‭ ‬المثالية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تفويتها‭!‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ستتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬مقابلة‭ ‬أعضاء‭ ‬فرقة‭ ‬توني‭ ‬سكواد،‭ ‬مع‭ ‬باقز‭ ‬باني‭ ‬ولولا‭ ‬باني،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بفعالياته‭ ‬المميزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬العجلة‭ ‬الدوارة‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬كما‭ ‬ستجوب‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المتجولة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لترفيه‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬أبرزها‭ ‬فرقة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬ولاعبو‭ ‬الأداء،‭ ‬وطوال‭ ‬القامة‭ ‬الذين‭ ‬سيكونون‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لالتقاط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬وعازف‭ ‬الطبول‭ ‬ورسامو‭ ‬الوجوه‭ ‬للأطفال،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬فعالية‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬جماهيرنا‭ ‬بمعرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬وستجذب‭ ‬بعض‭ ‬السيارات‭ ‬القديمة‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزًا‭ ‬وحصرية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬رواد‭ ‬السباق‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬السيارات‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬محاكاة‭ ‬السيارات،‭ ‬وتجربة‭ ‬إثارة‭ ‬السباقات‭ ‬عالية‭ ‬السرعة‭ ‬والقيادة‭ ‬الدقيقة‭ ‬والتحديات‭ ‬المثيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية‭ ‬الشيقة‭ ‬للأطفال‭ ‬أبرزها‭ ‬عروض‭ ‬مغامرات‭ ‬القراصنة،‭ ‬وفرقة‭ ‬الفتيات،‭ ‬وفرقة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬إيقاف‭ ‬الإيقاع‮»‬،‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بصنع‭ ‬الذكريات‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭.‬

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