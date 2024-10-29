فعاليات من الترفيه العائلي تصاحب سباق البحرين للتحمل 8 ساعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ينطلق إلى جانب سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز خلال يومي السباق الجمعة والسبت 1 و2 نوفمبر جدول حافل بالفعاليات الترفيهية وسيكون لجميع أفراد العائلة نصيب وافر من الفعاليات الترفيهية خلال يومي السباق من الصباح حتى المساء في المنطقة الترفيهية لقضاء وقت لا ينسى في حلبة البحرين الدولية، حيث تفتح الحلبة أبوابها لاستقبال الجماهير من 10:30 صباحا حتى 6:30 مساء يوم الجمعة ويوم السباق السبت حتى 10:00 مساء.
وستمتلئ المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي بالعديد من الفعاليات الترفيهية أبرزها فعاليات «سبيس جام» المخصصة للأطفال، وسيتمكن جماهير السباق من الاستمتاع بالكثير من الأنشطة الممتعة والمثيرة لجميع أفراد العائلة في اليومين اللذين ينطلق فيهما السباق، وسيتمكنون من مشاهدة عروض كرة السلة المثيرة مع رميات رائعة، بينما يستمعون إلى دي جي مباشر يعزف أبرز الإيقاعات الرائعة.
وستمتلئ منطقة الفعاليات المخصصة للأطفال الصغار بالعديد من الأنشطة، وتشمل ألعابًا مثل لغز شخصية لوني تونز، وتحدي رميات كرة السلة الحرة، وجدار التلوين، على سبيل المثال لا الحصر. كما ستتاح العديد من فرص التقاط الصور التذكارية، بما في ذلك غرفة الأشعة فوق البنفسجية المثالية لتلك الصورة المثالية، ما يجعل هذه التجربة لا ينبغي تفويتها!
وبالإضافة إلى ذلك ستتاح للزوار فرصة مقابلة أعضاء فرقة توني سكواد، مع باقز باني ولولا باني، لذا لا تفوتوا حضور السباق والاستمتاع بفعالياته المميزة، إلى جانب وجود العجلة الدوارة العملاقة التي يعشقها جماهيرنا، كما ستجوب المنطقة الترفيهية العديد من الفرق المتجولة القادمة من مختلف أنحاء العالم لترفيه جماهير وزوار السباق العالمي أبرزها فرقة الشطرنج، ولاعبو الأداء، وطوال القامة الذين سيكونون فرصة مثالية لالتقاط الكثير من الصور التذكارية، وعازف الطبول ورسامو الوجوه للأطفال، وستكون هناك فعالية تناسب جميع أفراد العائلة.
ومن المقرر أيضًا أن يستمتع جماهيرنا بمعرض السيارات الكلاسيكية، وستجذب بعض السيارات القديمة الأكثر تميزًا وحصرية في العالم رواد السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما سيتمكن عشاق السيارات أيضًا من الاستمتاع بأحدث أجهزة محاكاة السيارات، وتجربة إثارة السباقات عالية السرعة والقيادة الدقيقة والتحديات المثيرة، بالإضافة إلى العروض المسرحية الشيقة للأطفال أبرزها عروض مغامرات القراصنة، وفرقة الفتيات، وفرقة «لا يمكنك إيقاف الإيقاع»، فلا تفوتوا حضور السباق والاستمتاع بصنع الذكريات والتقاط الصور التذكارية.
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