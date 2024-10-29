36 سيارة تتنافس في ختام بطولة العالم للتحمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬36‭ ‬سيارة‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬سائقي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفرقهم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭. ‬وعلى‭ ‬المضمار‭ ‬تتنافس‭ ‬36‭ ‬سيارة‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الهايبركار‮»‬‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬والفئة‭ ‬الثانية LMGT 3‭ ‬،‭ ‬وأبرز‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬جنسون‭ ‬باتون،‭ ‬وأسطورة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬فالنتينو‭ ‬روسي،‭ ‬والفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬روبرت‭ ‬كوبيكا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميك‭ ‬شوماخر،‭ ‬وسيباستيان‭ ‬بويمي،‭ ‬وكاموي‭ ‬كوباياشي،‭ ‬وأنتونيو‭ ‬جيوفينازي،‭ ‬ودانييل‭ ‬كفيات،‭ ‬ومايك‭ ‬كونواي،‭ ‬وبول‭ ‬دي‭ ‬ريستا‭.‬

وسيستمتع‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بتجربة‭ ‬سباق‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬من‭ ‬النهار‭ ‬إلى‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬5‭.‬412‭ ‬كيلومترًا،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التحمل‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬2‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساءً‭.‬

سيقود‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الهايبركار‮»‬‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬متسابقًا‭ ‬وأبرزهم‭ ‬بويمي‭ ‬وبريندون‭ ‬هارتلي‭ ‬وريو‭ ‬هيراكاوا‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬ GR 010- Hybrid ‭

‬رقم‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬جازو‭ ‬للسباقات‭.‬

كما‭ ‬فازوا‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيواجهون‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬منافسة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬الفرق،‭ ‬بقيادة‭ ‬فريق‭ ‬بورش‭ ‬بينسكه‭ ‬موتورسبورت‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أندريه‭ ‬لوتيرر‭ ‬وكيفن‭ ‬إستر‭ ‬ولورنس‭ ‬فانثور‭.‬

وبمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ ‬963،‭ ‬انتصروا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬فوجي‭ ‬باليابان‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وبذلك‭ ‬خطوا‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬انتزاع‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

ويسعى‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬وجودهم‭ ‬بين‭ ‬سيارات‭ ‬هايبركارز،‭ ‬وهم‭ ‬ثلاثي‭ ‬فيراري‭ ‬إيه‭ ‬إف‭ ‬كورس‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬أنطونيو‭ ‬فوكو‭ ‬وميغيل‭ ‬مولينا‭ ‬ونيكلاس‭ ‬نيلسن،‭ ‬الذين‭ ‬يحتلون‭ ‬حاليًا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬بطولة‭ ‬سائقي‭ ‬هايبركارز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الطواقم‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬تويوتا‭ ‬غازو‭ ‬رايسينغ‭ ‬وبورشه‭ ‬بينسك‭ ‬موتورسبورت‭ ‬وفيراري‭ ‬إيه‭ ‬إف‭ ‬كورسز‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬هايبركارز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كاديلاك‭ ‬رايسينغ‭ ‬وفريق‭ ‬هيرتز‭ ‬جوتا‭ ‬وفريق‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬وفريق‭ ‬ألباين‭ ‬إندورانس‭ ‬ولامبورجيني‭ ‬آيرون‭ ‬لينكس‭ ‬وإيه‭ ‬إف‭ ‬كورس‭ ‬وبيجو‭ ‬توتال‭ ‬إنيرجيز‭ ‬وبروتون‭ ‬كومبيتيشن‭.‬

تتصدر‭ ‬بورش‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬التحمل‭ ‬لمصنعي‭ ‬هايبركارز‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬بينما‭ ‬حصد‭ ‬فريق‭ ‬هيرتز‭ ‬جوتا‭ ‬بالفعل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لفرق‭ ‬هايبركارز‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬قبل‭ ‬النهائيات‭. ‬فازت‭ ‬ست‭ ‬سيارات‭ ‬هايبركارز‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬السبع‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬البحرين‭ - ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬التنافسية‭ ‬للغاية‭ ‬للفئة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬ستبدأ‭ ‬فئة‭ ‬ LMGT 3‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬وبعد‭ ‬استبدال‭ ‬فئتي‭ ‬ LMP 2‭ ‬و LMGTE ‭

‬من‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬تتميز‭ ‬فئة‭ ‬ GT ‭ ‬الجديدة‭ ‬هذه‭ ‬ببعض‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السيارات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أستون‭ ‬مارتن،‭ ‬وبي‭ ‬إم‭ ‬دبليو،‭ ‬وكورفيت،‭ ‬وفيراري،‭ ‬وفورد،‭ ‬ولكزس،‭ ‬ولامبورجيني،‭ ‬وماكلارين،‭ ‬وبورش‭.‬

يمثل‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬السباق‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والمرة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬بسباق‭ ‬يمتد‭ ‬لثماني‭ ‬ساعات‭. ‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أطلقت‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصل‭ ‬مبادرة‭ ‬التذاكر‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬بنسبة‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لدعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المحلية،‭ ‬وستمول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بمضاعفة‭ ‬تغطية‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬



