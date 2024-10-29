36 سيارة تتنافس في ختام بطولة العالم للتحمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» 36 سيارة تضم نخبة من أفضل سائقي السباق في العالم وفرقهم وذلك في سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز، والذي سيقام نهاية هذا الأسبوع يومي الجمعة والسبت 1 و2 نوفمبر. وعلى المضمار تتنافس 36 سيارة بين فئة «الهايبركار» الفئة الأولى في بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات والفئة الثانية LMGT 3 ، وأبرز المشاركين في البطولة بطل العالم السابق للفورمولا وان جنسون باتون، وأسطورة موتو جي بي فالنتينو روسي، والفائز بالجائزة الكبرى روبرت كوبيكا، إلى جانب ميك شوماخر، وسيباستيان بويمي، وكاموي كوباياشي، وأنتونيو جيوفينازي، ودانييل كفيات، ومايك كونواي، وبول دي ريستا.
وسيستمتع جماهير وزوار سباق البحرين للتحمل 8 ساعات بتجربة سباق فريدة من نوعها من النهار إلى الليل على مضمار حلبة البحرين الدولية الذي يبلغ طوله 5.412 كيلومترًا، في سباق التحمل يوم السبت، والذي من المقرر أن يبدأ في الساعة 2 مساءً حتى 10 مساءً.
سيقود منافسات فئة «الهايبركار» المؤلف من 18 متسابقًا وأبرزهم بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا في سيارة تويوتا GR 010- Hybrid
رقم 8 من فريق تويوتا جازو للسباقات.
كما فازوا بالموسم الماضي في البحرين، وسيواجهون مرة أخرى منافسة كبيرة من بقية الفرق، بقيادة فريق بورش بينسكه موتورسبورت رقم 6 المكون من أندريه لوتيرر وكيفن إستر ولورنس فانثور.
وبمشاركتهم في سيارة بورشه 963، انتصروا في الجولة قبل الأخيرة من موسم بطولة العالم للتحمل في فوجي باليابان في سبتمبر، وبذلك خطوا خطوة كبيرة نحو انتزاع اللقب من حامل اللقب.
ويسعى آخرون إلى إثبات وجودهم بين سيارات هايبركارز، وهم ثلاثي فيراري إيه إف كورس رقم 50 أنطونيو فوكو وميغيل مولينا ونيكلاس نيلسن، الذين يحتلون حاليًا المركز الثاني في معركة بطولة سائقي هايبركارز، إلى جانب الطواقم الأخرى من تويوتا غازو رايسينغ وبورشه بينسك موتورسبورت وفيراري إيه إف كورسز.
ويشارك في بطولة هايبركارز كل من كاديلاك رايسينغ وفريق هيرتز جوتا وفريق بي إم دبليو إم دبليو آر تي وفريق ألباين إندورانس ولامبورجيني آيرون لينكس وإيه إف كورس وبيجو توتال إنيرجيز وبروتون كومبيتيشن.
تتصدر بورش بطولة العالم لسباقات التحمل لمصنعي هايبركارز التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، بينما حصد فريق هيرتز جوتا بالفعل كأس العالم لفرق هايبركارز التابعة للاتحاد الدولي للسيارات قبل النهائيات. فازت ست سيارات هايبركارز مختلفة من الجولات السبع لبطولة العالم للتحمل التي سبقت البحرين - مما يدل على الطبيعة التنافسية للغاية للفئة.
وفي الوقت نفسه، ستبدأ فئة LMGT 3 في الظهور لأول مرة في حلبة البحرين الدولية. وبعد استبدال فئتي LMP 2 و LMGTE
من المواسم الماضية، تتميز فئة GT الجديدة هذه ببعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في عالم السيارات، بما في ذلك أستون مارتن، وبي إم دبليو، وكورفيت، وفيراري، وفورد، ولكزس، ولامبورجيني، وماكلارين، وبورش.
يمثل حدث هذا العام السباق الثالث عشر لبطولة العالم للتحمل في حلبة البحرين الدولية والمرة السادسة التي تقام فيها بسباق يمتد لثماني ساعات.
وجدير بالذكر أن حلبة البحرين الدولية أطلقت للعام الثالث على التوالي مبادرة رائدة في مجالات الاستدامة وذلك من خلال تواصل مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة، حيث سيتم التبرع بنسبة سعر التذكرة إلى جانب المبلغ نفسه مقدم من بابكو إنرجيز لدعم عدد من المشاريع البيئية المحلية، وستمول هذه المبادرة برنامج زراعة أشجار القرم في البحرين، ويساهم بشكل فعال في التزام البحرين بمضاعفة تغطية أشجار القرم في المملكة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
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