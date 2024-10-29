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خليفة بن علي وراشد الزعبي يشهدان حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي

10/29/2024 7:26:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬مراسم‭ ‬حفل‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭- ‬سيؤول‭.‬

وحضر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وراشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬الحفل،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وجياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أشاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالعمل‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلات‭ ‬نوعية‭ ‬وطفرات‭ ‬متقدمة‭ ‬للكرة‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭. ‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بمراسم‭ ‬حفل‭ ‬الجوائز‭ ‬الآسيوي‭ ‬2023،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬فقراته‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬العمل‭ ‬التطويري‭ ‬الذي‭ ‬ينشده‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬دعمًا‭ ‬للاتحادات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬والمتزايد‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬للاتحادات‭ ‬الأعضاء‭.‬

وأثنى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولة‭ ‬المنظمة‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭)‬،‭ ‬عبر‭ ‬إظهاره‭ ‬بالصورة‭ ‬الزاهية‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وتترجم‭ ‬مكانة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الكروية‭.‬

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