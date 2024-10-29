خليفة بن علي وراشد الزعبي يشهدان حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة والأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، مراسم حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023، الذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة الكورية الجنوبية- سيؤول.
وحضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة وراشد الزعبي، الحفل، الذي أقيم بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.
وفي هذا الإطار، أشاد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، بالعمل البارز الذي يقوم به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مثنيًا على جهوده الكبيرة في تحقيق نقلات نوعية وطفرات متقدمة للكرة الآسيوية على جميع الأصعدة.
ونوه سموه بمراسم حفل الجوائز الآسيوي 2023، مشيرًا إلى تميز فقراته بما يعكس العمل التطويري الذي ينشده الاتحاد الآسيوي دعمًا للاتحادات الأعضاء، وخصوصًا مع الاهتمام الكبير والمتزايد الذي يوليه الاتحاد القاري للاتحادات الأعضاء.
وأثنى سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، على جهود القائمين على الحفل في الاتحاد الآسيوي والدولة المنظمة (كوريا الجنوبية)، عبر إظهاره بالصورة الزاهية التي تليق بكرة القدم الآسيوية، وتترجم مكانة جمهورية كوريا على الخارطة الكروية.
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