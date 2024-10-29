ماكرون يأمل بنجاح المغرب في استضافة كأس العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرباط - (أ ف ب): تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته إلى المغرب أمس الثلاثاء إلى «شغف مشترك» بين البلدين لكرة القدم، معربا عن أمله في أن تكون استضافة المغرب لكأس العالم 2030 «ناجحة».
وقال ماكرون من الرباط، حيث يقوم بزيارة رسمية مدة ثلاثة أيام «آمل أن تكون استضافة المغرب لكأس العالم 2030 هي النجاح الذي نتطلع للمشاركة فيه».
وقال الرئيس الفرنسي مازحا «إذا كان هناك من مجال واحد نصرّ فيه على الاختلاف، فهو كرة القدم حصرا»، ذلك في إشارة إلى المباراة التي فازت فيها فرنسا على المغرب 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وتابع «ستظل هذه إحدى اللحظات الرائعة في كأس العالم».
وأضاف ماكرون «لاعبوكم يبرعون في بطولاتنا»، في إشارة إلى لاعبين أمثال ظهير باريس سان جرمان أشرف حكيمي أو الدولي أمين حارث الذي يحمل ألوان مرسيليا.
ونوّه «إنها واحدة من الأشياء التي تجمع بين باريس سان جرمان وأولمبيك مرسيليا».
وسيقام مونديال 2030 الذي يصادف الذكرى المئوية للنسخة الأولى في المغرب وإسبانيا والبرتغال. وستقام أولى مباريات كأس العالم في الأرجنتين وأوروغواي والباراغواي.
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