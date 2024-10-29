ماكرون يأمل بنجاح المغرب في استضافة كأس العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرباط‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تطرق‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬شغف‭ ‬مشترك‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استضافة‭ ‬المغرب‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬‮«‬ناجحة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬الرباط،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استضافة‭ ‬المغرب‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬هي‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬نتطلع‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مازحا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬واحد‭ ‬نصرّ‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الاختلاف،‭ ‬فهو‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حصرا‮»‬،‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬فيها‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬المغرب‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ستظل‭ ‬هذه‭ ‬إحدى‭ ‬اللحظات‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬لاعبوكم‭ ‬يبرعون‭ ‬في‭ ‬بطولاتنا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبين‭ ‬أمثال‭ ‬ظهير‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬أو‭ ‬الدولي‭ ‬أمين‭ ‬حارث‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬ألوان‭ ‬مرسيليا‭. ‬

ونوّه‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وأولمبيك‭ ‬مرسيليا‮»‬‭.‬

وسيقام‭ ‬مونديال‭ ‬2030‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭. ‬وستقام‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وأوروغواي‭ ‬والباراغواي‭.‬