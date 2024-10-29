Wednesday, 30 October 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايرن يشيد بفوز كين

10/29/2024 7:26:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬مسؤولو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بمهاجمهم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬جيرد‭ ‬مولر‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬52‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للنادي‭ ‬الألماني‭ ‬ومنتخب‭ ‬بلاده‭.‬

تقاسم‭ ‬كين‭ ‬الجائزة‭ ‬مع‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أيضا‭ ‬52‭ ‬هدفا‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقال‭ ‬كريستوف‭ ‬فرويند،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لبايرن‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بفوز‭ ‬هاري‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭. ‬معدل‭ ‬تسجيله‭ ‬للأهداف‭ ‬معنا‭ ‬ومع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭.‬

شدد‭ ‬فرويند‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬حقا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬أيضا‭ ‬كيفية‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق‭. ‬هدفه‭ ‬الكبير‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب‭ ‬معنا‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أهدافه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬وصف‭ ‬البلجيكي‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبايرن‭ ‬الجائزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬رائعة‭ ‬لهاري‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬كومباني‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬طالت‭ ‬معرفتي‭ ‬به،‭ ‬زادت‭ ‬ثقتي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالأهداف‭ ‬معه‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬بنجاح‭ ‬الفريق‭. ‬إنه‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬كين‭ ‬نجاحا‭ ‬فوريا‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بجائزة‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬إحرازه‭ ‬36‭ ‬هدفا‭. ‬وحرص‭ ‬كين‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬للحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬بينما‭ ‬غاب‭ ‬مبابي‭ ‬وبقية‭ ‬معسكر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬هناك،‭ ‬في‭ ‬احتجاج‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬رودري،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬والإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭.‬

MENAFN29102024000055011008ID1108831468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث