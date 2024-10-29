بايرن يشيد بفوز كين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬مسؤولو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بمهاجمهم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬جيرد‭ ‬مولر‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬52‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬للنادي‭ ‬الألماني‭ ‬ومنتخب‭ ‬بلاده‭.‬

تقاسم‭ ‬كين‭ ‬الجائزة‭ ‬مع‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أيضا‭ ‬52‭ ‬هدفا‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقال‭ ‬كريستوف‭ ‬فرويند،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لبايرن‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بفوز‭ ‬هاري‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭. ‬معدل‭ ‬تسجيله‭ ‬للأهداف‭ ‬معنا‭ ‬ومع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭.‬

شدد‭ ‬فرويند‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬حقا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬أيضا‭ ‬كيفية‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق‭. ‬هدفه‭ ‬الكبير‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب‭ ‬معنا‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أهدافه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬وصف‭ ‬البلجيكي‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبايرن‭ ‬الجائزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬رائعة‭ ‬لهاري‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬كومباني‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬طالت‭ ‬معرفتي‭ ‬به،‭ ‬زادت‭ ‬ثقتي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالأهداف‭ ‬معه‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬بنجاح‭ ‬الفريق‭. ‬إنه‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬كين‭ ‬نجاحا‭ ‬فوريا‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بجائزة‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬إحرازه‭ ‬36‭ ‬هدفا‭. ‬وحرص‭ ‬كين‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬للحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬بينما‭ ‬غاب‭ ‬مبابي‭ ‬وبقية‭ ‬معسكر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬هناك،‭ ‬في‭ ‬احتجاج‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬رودري،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬والإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭.‬