بايرن يشيد بفوز كين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونخ (ألمانيا) - (د ب أ): أشاد مسؤولو بايرن ميونخ بمهاجمهم الإنجليزي هاري كين بعد حصوله على جائزة جيرد مولر في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، عقب تسجيله 52 هدفا في الموسم الماضي للنادي الألماني ومنتخب بلاده.
تقاسم كين الجائزة مع كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، الذي سجل أيضا 52 هدفا قبل انتقاله صيف العام الحالي لريال مدريد الإسباني قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن «نحن فخورون للغاية بفوز هاري بهذه الجائزة. معدل تسجيله للأهداف معنا ومع منتخب إنجلترا لا يصدق».
شدد فرويند «من المهم حقا بالنسبة إلينا أيضا كيفية عمله من أجل الفريق. هدفه الكبير هو الفوز بالألقاب معنا. نحن بحاجة إلى أهدافه من أجل ذلك، ولكن أيضا الجهد الذي يبذله من أجل الفريق».
من جانبه، وصف البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن الجائزة بأنها «رائعة لهاري».
أضاف كومباني «كلما طالت معرفتي به، زادت ثقتي في أن الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف معه ولكن أيضا بنجاح الفريق. إنه يبذل قصارى جهده حقا من أجل ذلك».
وحقق كين نجاحا فوريا مع بايرن بعد انضمامه إليه في أغسطس 2023 قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث توج بجائزة هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي عقب إحرازه 36 هدفا. وحرص كين على الحضور للحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما غاب مبابي وبقية معسكر ريال مدريد هناك، في احتجاج واضح على فوز رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بجائزة الكرة الذهبية متفوقا على لاعبيه البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام.
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