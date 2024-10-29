النصر يودّع.. والهلال يضرب برباعية في كأس خادم الحرمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ودع فريق النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 16 بخسارته أمام التعاون 0-1 أمس الثلاثاء في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك، والذي شهد إضاعة رونالدو ركلة جزاء (97)، وفي الدور ذاته فاز الفيحاء على العربي 1-0. ومن جهته فاز الهلال على مضيفه الطائي بنتيجة 4-1، كما فاز الرائد على مضيفه النجمة 1-0.
وانطلقت مباريات دور الـ 16 الإثنين الماضي بفوز الاتحاد على الجندل 2-0، والشباب على الرياض 2-0، والقادسية على الوحدة 2-1. وتختتم مباريات هذا الدور اليوم الأربعاء بلقاء وحيد يجمع الجبلين مع منافسه الاتفاق.
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