النصر يودّع.. والهلال يضرب برباعية في كأس خادم الحرمين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ودع‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬0‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬إضاعة‭ ‬رونالدو‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬97‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬فاز‭ ‬الفيحاء‭ ‬على‭ ‬العربي‭ ‬1‭-‬0‭. ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬فاز‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الطائي‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬النجمة‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وانطلقت‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬بفوز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الجندل‭ ‬2-0،‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬والقادسية‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وتختتم‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بلقاء‭ ‬وحيد‭ ‬يجمع‭ ‬الجبلين‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الاتفاق‭.‬