الأهلي إلى النهائي بثلاثية في مرمى العين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي،‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭.‬

وسجل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وسام‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ (‬32‭) ‬وإمام‭ ‬عاشور‭ (‬55‭) ‬ومحمد‭ ‬مجدي‭ ‬‮«‬أفشه‮»‬‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬90+3‭) ‬ثلاثية‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬جماهيري‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ65‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬ليحرز‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭-‬آسيا‭-‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بحسب‭ ‬نظام‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

ولا‭ ‬يختلف‭ ‬نظام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬الحلة‭ ‬السابقة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تقام‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقا،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬اختلف‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬مركزية‭ ‬المباريات‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬الأوليان‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فريقين‭ ‬مشاركين‭ ‬فيها‭ ‬والثلاث‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الدوحة‭.‬

ويلتقي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬التحدي‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬الأمريكيتين‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬بطل‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ (‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭) ‬مع‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الكونكاكاف‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭.‬

وفي‭ ‬18‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬فيفا‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كأس‭ ‬التحدي‭.‬

ويقام‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬لنهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وبتأهله‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬نال‭ ‬الأهلي‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قيمتها‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬العين‭ ‬الذي‭ ‬تخطى‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الإقصائية‭ ‬لمنطقة‭ ‬إفريقيا‭-‬آسيا‭-‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬