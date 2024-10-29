سخط في البرازيل بسبب الكرة الذهبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أثار‭ ‬فوز‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬السخط‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يُنتظر‭ ‬تتويج‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ومنتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭. ‬وصبّت‭ ‬الترشيحات‭ ‬لمصلحة‭ ‬فوز‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬الحفل‭ ‬وسط‭ ‬مقاطعة‭ ‬لافتة‭ ‬من‭ ‬ناديه،‭ ‬بالجائزة‭ ‬الفردية‭ ‬المرموقة‭ ‬بعد‭ ‬موسمه‭ ‬الاستثنائي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تتويجه‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

وفي‭ ‬بلاد‭ ‬لطالما‭ ‬عُرفت‭ ‬بأنها‭ ‬موطن‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬أي‭ ‬برازيلي‭ ‬بالجائزة‭ ‬منذ‭ ‬كاكا‭ ‬قبل‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فشل‭ ‬نيمار‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بها‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2017‭.‬

وقالت‭ ‬المهاجمة‭ ‬البرازيلية‭ ‬مارتا‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬انتظرت‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬فيني‭ ‬جونيور‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬مستحقة‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬حالي،‭ ‬والآن‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬ليست‭ ‬له؟‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الملقبة‭ ‬بـ«ملكة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬والحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬لاعبة‭ ‬العام‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬‮«‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية؟‭ ‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية؟‭ ‬لا،‭ ‬ليست‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

وضجّت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬بانتقاد‭ ‬الحفل،‭ ‬حيث‭ ‬ربط‭ ‬الكثيرون‭ ‬بين‭ ‬عدم‭ ‬فوز‭ ‬فينيسيوس‭ ‬والعنصرية،‭ ‬زاعمين‭ ‬انّه‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬عدم‭ ‬فوز‭ ‬نجم‭ ‬سيليساو‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬مكافحة‭ ‬العنصرية‭ ‬كجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬معاركه‭. ‬



