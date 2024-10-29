ماهو سبب التحفيز الكهربائي الذي يحدث عند لمسك للأشخاص؟

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- Khaberni) خبرني - عند لمس الأشخاص أو الأجسام، قد تشعر بتحفيز كهربائي خفيف بسبب انتقال شحنات كهربائية دقيقة ناتجة عن الاحتكاك بين الجسمو المادة.
ويكون ذلك أكثر وضوحاً في المناخات ذات الملابس الكيميائية والصوفية،وكثرة تناول الملح وجفاف الجلد.
إن ارتداء الملابس القطنية أوالملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية، وتجنب الألياف الكيميائية، وارتداء الأحذية المطاطية أوالجلدية والحفاظ على ترطيب وترطيب الجلد يمكن أن يقلل من اللسع الكهربائي.
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