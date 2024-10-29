Wednesday, 30 October 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماهو سبب التحفيز الكهربائي الذي يحدث عند لمسك للأشخاص؟

10/29/2024 7:21:44 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عند لمس الأشخاص أو الأجسام، قد تشعر بتحفيز كهربائي خفيف بسبب انتقال شحنات كهربائية دقيقة ناتجة عن الاحتكاك بين الجسمو المادة.

ويكون ذلك أكثر وضوحاً في المناخات ذات الملابس الكيميائية والصوفية،وكثرة تناول الملح وجفاف الجلد.

إن ارتداء الملابس القطنية أوالملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية، وتجنب الألياف الكيميائية، وارتداء الأحذية المطاطية أوالجلدية والحفاظ على ترطيب وترطيب الجلد يمكن أن يقلل من اللسع الكهربائي.

MENAFN29102024000151011027ID1108831348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث