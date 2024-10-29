فوائده مدهشة.. هل فكرت يوماً بشرب ماء البامية؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتمتع البامية بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، غير أن العديد من الأشخاص لا يفضّلون تناولها بسبب قوامها اللزج أو ربما لا يحبون نكهتها المطبوخة.

لذا يمكن اللجوء إلى ماء البامية المصنوع من نقع قرونها طوال الليل ودمجه في الروتين اليومي، حيث قد يوفر العديد من الفوائد، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. ومن الأفضل شربه في الصباح على معدة فارغة للحصول على أقصى فائدة.

ووفق صحيفة Times of India، يمكن أن يعزز مشروب ماء البامية المنعش الصحة العامة، إذ يحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية التالية:

1. الفيتامينات: إن البامية غنية بفيتامينات A وC وK، التي تدعم وظائف المناعة، وصحة الجلد، وقوة العظام. 2. المعادن: تحتوي البامية على المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي ضرورية لوظيفة العضلات وصحة العظام. 3. مضادات الأكسدة: إن البامية غنية بمضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين والفلافونويد، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم.

صحة الجهاز الهضمي يُعرف ماء البامية بمحتواه العالي من الألياف، بما يساعد في نهاية المطاف في تحسين الهضم. ويمكن أن يساعد في منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. كما قد يوفر شرب ماء البامية يومياً طريقة لطيفة للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

تحسين أداء القلب تساهم مضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان في ماء البامية في صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول. ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كذلك يساعد البوتاسيوم الموجود في البامية في تحسين مستويات ضغط الدم.

بشرة صحية لامعة قد يكون لتناول ماء البامية تأثيرات داخلية إيجابية على البشرة. إذ توفر فيتامينات البامية ومضادات الأكسدة بشرة صحية من خلال تقليل ظهور العيوب وتحسين ملمس البشرة بشكل عام.

إنقاص الوزن يمكن أن يكون ماء البامية حليفاً في جهود إنقاص الوزن، إذ قد يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول بسبب محتوى الألياف، مما يمكن أن يساعد على تناول وجبات خفيفة أقل غير ضرورية. كما يمكن استخدامه أيضاً كبديل منخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية.

ثراء المناعة يساعد تركيز فيتامين C القوي في ماء البامية على تعزيز جهاز المناعة. كما قد يمنح تناوله يومياً الدفاعات، التي يحتاجها الجسم لصد الأمراض والالتهابات.

داء السكري والسمنة والإمساك يمكن أن يكون ماء البامية مفيداً للجميع تقريباً، لكن قد تجده مجموعات معينة مفيداً بشكل خاص:

. مرضى السكري: يمكن أن يساعد ماء البامية في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيداً لمن يسعون للتحكم في مستويات السكر بالدم من مرض السكري. . مراقبو الوزن: يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه الاستفادة من الألياف الموجودة في ماء البامية، والتي تعزز الشعور بالشبع. . مشاكل في الجهاز الهضمي: إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن تناول ماء البامية بانتظام قد يساعد في تحسين صحة الأمعاء.



