سموتريتش يعلن عن ارتفاع العجز بموازنة إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أعلن وزير
المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريش" أن العجز سينفجر من جديد، وكشف عن خطته لموازنة الدولة التي سيؤجل إقرارها حتى يناير القادم.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "بالتزامن مع أحداث الحرب التي تستحوذ على معظم اهتمام الجمهور، افتتح أمس مؤتمر الكنيست الشتوي وأعاد إلى الواجهة مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية التي تشغل الائتلاف وعلى رأسها المصادقة على ميزانية الدولة. وقانون الإعفاء من التجنيد، اللذين ارتبطا بشكل مباشر ببعضهما البعض بعد إنذار الأحزاب الحريدية، التي تطالب بحل قضية التجنيد قبل الترويج للموازنة".
وتابعت القناة الإسرائيلية، "كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريش أنه سيتم تأجيل المصادقة على ميزانية الدولة، وقدم معلومات إضافية بشأن التخفيضات التي سيتم فرضها على الجمهور الإسرائيلي في عام 2025".
وأردفت، "وفقًا لأحدث خطة لوزارة الماليو، ستتم الموافقة على الميزانية خلال شهر يناير وليس في شهر ديسمبر كما كان محددًا في الأصل، بسبب التأخير في المناقشات، ولن تكون هناك زيادة في ضريبة القيمة المضافة بما يتجاوز 18٪ ومع ذلك، سيتم الانتهاء من تشريع الضرائب الجديدة بحلول نهاية العام".
وتابعت نقلًا عن سموتيرتش، "العجز المتفشي سوف يزداد مرة أخرى، وأعلن سموتريش: لن نستخدم الأموال المجمدة لليهود المتطرفين لمنع العجز من التزايد، لأنه في تقديري سيتم توزيعها لاحقا".
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