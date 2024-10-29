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سموتريتش يعلن عن ارتفاع العجز بموازنة إسرائيل

10/29/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أعلن وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريش" أن العجز سينفجر من جديد، وكشف عن خطته لموازنة الدولة التي سيؤجل إقرارها حتى يناير القادم.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "بالتزامن مع أحداث الحرب التي تستحوذ على معظم اهتمام الجمهور، افتتح أمس مؤتمر الكنيست الشتوي وأعاد إلى الواجهة مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية التي تشغل الائتلاف وعلى رأسها المصادقة على ميزانية الدولة. وقانون الإعفاء من التجنيد، اللذين ارتبطا بشكل مباشر ببعضهما البعض بعد إنذار الأحزاب الحريدية، التي تطالب بحل قضية التجنيد قبل الترويج للموازنة".

وتابعت القناة الإسرائيلية، "كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريش أنه سيتم تأجيل المصادقة على ميزانية الدولة، وقدم معلومات إضافية بشأن التخفيضات التي سيتم فرضها على الجمهور الإسرائيلي في عام 2025".

وأردفت، "وفقًا لأحدث خطة لوزارة الماليو، ستتم الموافقة على الميزانية خلال شهر يناير وليس في شهر ديسمبر كما كان محددًا في الأصل، بسبب التأخير في المناقشات، ولن تكون هناك زيادة في ضريبة القيمة المضافة بما يتجاوز 18٪ ومع ذلك، سيتم الانتهاء من تشريع الضرائب الجديدة بحلول نهاية العام".

وتابعت نقلًا عن سموتيرتش، "العجز المتفشي سوف يزداد مرة أخرى، وأعلن سموتريش: لن نستخدم الأموال المجمدة لليهود المتطرفين لمنع العجز من التزايد، لأنه في تقديري سيتم توزيعها لاحقا".

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