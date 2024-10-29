مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى فى مدينة ايفرى الفرنسية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للاجئين مخيم خانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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خانيونس /PNN / نظمت جمعية ايفرى فلسطين بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للاجئين مخيم خانيونس مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى تنديدا بجريمة حرب الابادة التى تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ، وجرائم القتل اليومي بحق الفلسطينيين الابرياء وتدمير البنية التحتية من من جامعات ومدارس ومستشفيات ومنازل .
وطالب المشاركون بالتظاهرة بوقف دائم لاطلاق النار فورا في قطاع غزة، و افساح المجال لإدخال كافة المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون ابتزاز او عراقيل .
كما طالب المشاركون بتطبيق كافة القرارات الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير ، ووقف العدوان على قطاع غزة.
وجاءت التظاهرة الحاشدة بالتنسيق وفق التوئمة بين بلدية ايفرى الفرنسية و اللجنة الشعبية للاجئين خانيونس ومخيمها، حيث اجرت اللجنة الشعبية اتصالات مكثفة مع جمعية ايفرى فلسطين ورئيس بلدية ايفرى فى الفترة السابقة.
وبعثت اللجنة الشعبية للاجئين ممثلة برئيسها الاستاذ رائد الغول رسالة لجمعية ايفري طالب فيها بتفعيل الحراك على المستوى الدولى والأممي
للتضامن مع شعبنا
الفلسطيني امام صلف وتغول الاحتلال على المدنيين الابرياء وضروة تطبيق كافة القرارات الدولية ذات العلاقة، خاصة في ظل استمرار الجرائم والمجازر التي تنفذها قوات الاحتلال .
كما طالب الغول جمعية ايفري وبلديتها بضرورة تعزيز التفاعل الشعبي والجماهيري في فرنسا
للضغط على الحكومة الفرنسية ورئيس فرنسا ايمونيل ماكرون
لاتخاذ اجراءات حقيقة لانهاء العدوان عن قطاع غزة عبر الصغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي .
وشدد الغول في رسالته على كذب الرواية الإسرائيلية التي يحاول تسويقها للمجتمع الدولي مؤكدا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
وتوجهت اللجنة الشعبية للاجئين بجزيل الشكر والتقدير لكل احرار العالم الذي يصطفون الى جانب الحق والرواية الفلسطينية في مواجهة جرائم الاحتلال.
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