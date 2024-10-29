مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى فى مدينة ايفرى الفرنسية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للاجئين مخيم خانيونس

MENAFN - Palestine News ) خانيونس /PNN / نظمت جمعية ايفرى فلسطين بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للاجئين مخيم خانيونس مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى تنديدا بجريمة حرب الابادة التى تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ، وجرائم القتل اليومي بحق الفلسطينيين الابرياء وتدمير البنية التحتية من من جامعات ومدارس ومستشفيات ومنازل .

وطالب المشاركون بالتظاهرة بوقف دائم لاطلاق النار فورا في قطاع غزة، و افساح المجال لإدخال كافة المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون ابتزاز او عراقيل .



كما طالب المشاركون بتطبيق كافة القرارات الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير ، ووقف العدوان على قطاع غزة.

وجاءت التظاهرة الحاشدة بالتنسيق وفق التوئمة بين بلدية ايفرى الفرنسية و اللجنة الشعبية للاجئين خانيونس ومخيمها، حيث اجرت اللجنة الشعبية اتصالات مكثفة مع جمعية ايفرى فلسطين ورئيس بلدية ايفرى فى الفترة السابقة.

وبعثت اللجنة الشعبية للاجئين ممثلة برئيسها الاستاذ رائد الغول رسالة لجمعية ايفري طالب فيها بتفعيل الحراك على المستوى الدولى والأممي

للتضامن مع شعبنا

الفلسطيني امام صلف وتغول الاحتلال على المدنيين الابرياء وضروة تطبيق كافة القرارات الدولية ذات العلاقة، خاصة في ظل استمرار الجرائم والمجازر التي تنفذها قوات الاحتلال .

كما طالب الغول جمعية ايفري وبلديتها بضرورة تعزيز التفاعل الشعبي والجماهيري في فرنسا

للضغط على الحكومة الفرنسية ورئيس فرنسا ايمونيل ماكرون

لاتخاذ اجراءات حقيقة لانهاء العدوان عن قطاع غزة عبر الصغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي .

وشدد الغول في رسالته على كذب الرواية الإسرائيلية التي يحاول تسويقها للمجتمع الدولي مؤكدا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.



وتوجهت اللجنة الشعبية للاجئين بجزيل الشكر والتقدير لكل احرار العالم الذي يصطفون الى جانب الحق والرواية الفلسطينية في مواجهة جرائم الاحتلال.