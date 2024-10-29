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الرئيس يُصدر قرارا بقانون المعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة والأمان الرقمي

10/29/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN / أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"، وذلك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون الجديد اعتماد التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الإلكتروني، وشهادات المصادقة الإلكترونية، ما يضمن موثوقية المعاملات والمستندات الإلكترونية عبر تأكيد هوية المرسل، والمتلقي، ووقت الإرسال، وسلامة المحتوى، بالإضافة إلى تنظيم ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لضمان التزامهم بأعلى مستويات الأمان، بهدف تنظيم البنية الأساسية القانونية لخدمات الثقة وتطويرها، وتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة

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