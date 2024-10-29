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روسيا: وقف عمل الأونروا سيكون له عواقب سلبية على منطقة الشرق الأوسط

10/29/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو /PNN/ أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وقف عمل "الأونروا" سيكون له عواقب سلبية للغاية على منطقة الشرق الأوسط.

وقالت "الخارجية الروسية"، في بيان صحفي، "إن قرار إسرائيل حظر الأونروا يقوّض أسس التعاون الدولي متعدد الأطراف. روسيا تحذر من القرار الإسرائيلي وتداعياته السلبية للغاية على الشرق الأوسط".


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