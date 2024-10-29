روسيا: وقف عمل الأونروا سيكون له عواقب سلبية على منطقة الشرق الأوسط

روسيا: وقف عمل الأونروا سيكون له عواقب سلبية على منطقة الشرق الأوسط
التاريخ
10/29/2024 7:14:15 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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موسكو /PNN/ أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وقف عمل "الأونروا" سيكون له عواقب سلبية للغاية على منطقة الشرق الأوسط.
وقالت "الخارجية الروسية"، في بيان صحفي، "إن قرار إسرائيل حظر الأونروا يقوّض أسس التعاون الدولي متعدد الأطراف. روسيا تحذر من القرار الإسرائيلي وتداعياته السلبية للغاية على الشرق الأوسط".
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