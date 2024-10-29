أطفالنا لا يعيشون طفولتهم الطبيعية!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬إن‭ ‬سيطرة‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬وعالم‭ ‬الروبوتات‭ ‬والآلات،‭ ‬وزراعة‭ ‬الشرائح‭ ‬في‭ ‬أدمغة‭ ‬الأطفال،‭ ‬بما‭ ‬ينتج‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬‮«‬أطفالاً‭ ‬جوجليين‮»‬‭ -‬من‭ ‬جوجل‭- ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مكانا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬حتى‭ ‬للتعليم‭ ‬الطبيعي‭! ‬فالمعلومات‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬الأدمغة‭ ‬بخرائط‭ ‬جوجل‭ ‬للتعليم‭! ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يبدو‭ ‬للبعض‭ ‬أنه‭ ‬بعيد‭ ‬الحدوث،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬فيه‭ ‬متسارعة‭ ‬بحيث‭ ‬نجده‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬وليس‭ ‬البعيد‭ ‬روتينا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المعاصرة‭! ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬والقيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬وحتى‭ ‬النظرة‭ ‬إلى‭ ‬الدين‭!‬

{ إن‭ ‬نتيجة‭ ‬انعكاس‭ ‬وتأثير‭ ‬الحياة‭ ‬المعاصرة‭ ‬الداخلة‭ ‬بكل‭ ‬عمق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المادية‭ ‬والحياة‭ ‬الآلية‭ ‬والسيطرة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬سرق‭ ‬من‭ ‬أطفالنا‭ ‬المعايشة‭ ‬الطبيعية‭ ‬للحياة‭! ‬وهي‭ ‬المعايشة‭ ‬الضرورية‭ ‬لتطور‭ ‬سيكولوجي‭ ‬طبيعي‭ ‬للأطفال‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬أطفال‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬ولبنة‭ ‬المستقبل‭ ‬خاضعين‭ ‬لتأثيرات‭ ‬معلمين‭ ‬مجهولين‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والألعاب‭ ‬وغيرها‭! ‬فأصبح‭ ‬الأطفال‭ ‬عرضة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لكل‭ ‬أشكال‭ ‬الاختلافات‭ ‬السيكولوجية‭! ‬حيث‭ ‬تثبت‭ ‬الدراسات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تستشرف‭ ‬المستقبل،‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬أصبحوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بكثير،‭ ‬وبنسب‭ ‬مخيفة‭ ‬للتقلبات‭ ‬النفسية‭ ‬وللاكتئاب‭ ‬والتوحد‭ ‬والانعزالية‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬السابقة،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬تزداد‭ ‬وطأته‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬تطور‭ ‬إلكتروني‭ ‬وتكنولوجي،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والأجيال‭ ‬مجرد‭ ‬مواد‭ ‬أو‭ ‬أرقام‭ (‬استقبال‭ ‬ذهني‭) ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬بثه‭ ‬في‭ ‬عقولهم،‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬خاطئة‭! ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تهيئة‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المتطورة‭ ‬والنامية‭ ‬معاً‭ ‬لتطبيق‭ ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬الحياة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والافتراضية،‭ ‬بحيث‭ ‬تُحكم‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬عقول‭ ‬المتلقين‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬بل‭ ‬ومن‭ ‬كل‭ ‬الأجيال‭ ‬الراهنة‭ ‬والقادمة‭! ‬

{ ‭ ‬أطفالنا‭ ‬يقضون‭ ‬معظم‭ ‬وقتهم‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬سواء‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬أو‭ ‬الآيباد‭ ‬أو‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومنها‭ ‬ألعاب‭ ‬خبيثة‭! ‬وحتى‭ ‬حين‭ ‬يلعبون‭ ‬فهم‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬مغلقة‭ ‬مليئة‭ ‬بدورها‭ ‬بالألعاب‭ ‬الآلية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لتكون‭ ‬ساحة‭ ‬لعبهم‭ ‬مدفوعة‭ ‬الثمن،‭ ‬هي‭ ‬بدورها‭ (‬ساحة‭ ‬مغلقة‭) ‬أغلب‭ ‬الأوقات‭! ‬ومن‭ ‬جهاز‭ ‬الى‭ ‬جهاز‭ ‬تتناوب‭ ‬على‭ ‬العقول‭ ‬أساليب‭ ‬الآلة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬والتعليم‭ ‬واللعب‭ ‬أيضا‭!‬

وتكتسح‭ ‬‮«‬التقنيات‭ ‬الآلية‮»‬‭ ‬نشاط‭ ‬العقل‭ ‬وتسيطر‭ ‬عليه،‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬إدماناً،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استبدال‭ ‬الحياة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الطبيعية‭ ‬الجماعية‭ ‬بأنشطة‭ ‬الحياة‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬والآلات‭ ‬والحواسيب‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والإنترنت‭!‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬محرومون‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬الحياة‭ ‬العائلية،‭ ‬ومتعة‭ ‬الصداقات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬ومتعة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الفضاءات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ومتعة‭ ‬معايشة‭ ‬الطبيعة‭ ‬بمفرداتها‭ ‬المعروفة‭ ‬كاللعب‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬واللعب‭ ‬بالتراب‭ ‬والرحلات‭ ‬الجماعية،‭ ‬والإحساس‭ ‬بتأثير‭ ‬العائلة‭ ‬الممتدة،‭ ‬وحميمية‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬والأجداد‭ ‬والجدات‭ ‬والعمّات‭ ‬والخالات‭ ‬والأقارب‭ ‬عموماً‭ ‬إلا‭ ‬فيما‭ ‬ندر‭! ‬

لقد‭ ‬استبدلوا‭ ‬الحياة‭ ‬والمتعة‭ ‬والطبيعة‭ ‬والتواجد‭ ‬العائلي‭ ‬والرحلات‭ ‬والتجمعات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بالالتصاق‭ ‬بالآلة‭! ‬ولذلك‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬عائلي‭ ‬يبقون‭ ‬ملتصقين‭ ‬بهواتفهم‭ ‬الذكية،‭ ‬ويمارسون‭ ‬اللعب‭ ‬فيها،‭ ‬ويعايشون‭ ‬أصدقاءهم‭ ‬الافتراضيين‭! ‬

{ ‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬متعة‭ ‬الحميمية‭ ‬العائلية،‭ ‬والجلوس‭ ‬أمام‭ ‬مدفأة‭ ‬الشتاء‭ ‬‮«‬المنقل‭ ‬الشتوي‮»‬‭ ‬والاستماع‭ ‬لحكايات‭ ‬الجد‭ ‬أو‭ ‬الجدة‭! ‬فالقنوات‭ ‬مليئة‭ ‬بالرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬والحميمية‭ ‬ملتصقة‭ ‬بتلك‭ ‬البرامج‭ ‬وحدها‭! ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬هو‭ ‬وحده‭ ‬أو‭ ‬هم‭ ‬وحدهم‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬مرة‭! ‬ليقول‭ ‬البعض‭ (‬هكذا‭ ‬هي‭ ‬الحياة‭ ‬المعاصرة‭)! ‬نعم‭ ‬هي‭ ‬الحياة‭ ‬المعاصرة‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬فيها‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تسيّر‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬فيها،‭ ‬حتى‭ ‬أطفالنا‭ ‬وأجيالنا‭! ‬فيبرعون‭ ‬فيما‭ ‬يُراد‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يبرعوا‭ ‬فيه،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬سرقة‭ ‬طفولتهم‭ ‬الطبيعية‭ ‬وحياتهم‭ ‬الطبيعية‭! ‬إنه‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬ثمنٌ‭ ‬باهظٌ‭ ‬ليس‭ ‬كمثله‭ ‬أي‭ ‬ثمن‭! ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الاستغراق‭ ‬فيه‭ ‬والتوحّد‭ ‬به‭!‬،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬الآلات‭ ‬والروبوتات‭ ‬هم‭ ‬أصدقاء‭ ‬وعائلة‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬القادم‭! ‬فهل‭ ‬يعيش‭ ‬الأطفال‭ ‬طفولتهم؟‭! ‬وهل‭ ‬يعيش‭ ‬الإنسان‭ ‬إنسانيته؟‭! ‬ألا‭ ‬مجال‭ ‬للتأمل‭ ‬في‭ ‬مآلات‭ ‬هذا‭ ‬الاستغراق؟‭!‬