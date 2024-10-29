MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كثر‭ ‬الحديث‭ ‬والتساؤل‭ ‬عن‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.. ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬والأسر‭ ‬والشباب،‭ ‬بانتظار‭ ‬الجواب‭ ‬والإعلان‭ ‬سواء‭ ‬بالسماح‭ ‬التخييم‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭.. ‬فهل‭ ‬من‭ ‬جواب‭ ‬كريم‭ ‬وإعلان‭ ‬سعيد؟‭

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أسبوع‭ ‬الشجرة‭.. ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭:‬

عُرفت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬بلد‭ ‬المليون‭ ‬نخلة‮»‬،‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬التناقض‭ ‬الملحوظ‭ ‬بين‭ ‬مساحتها‭ ‬المتواضعة‭ ‬ومساحاتها‭ ‬الخضراء‭ ‬الوفيرة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭.. ‬وفي‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬فإن‭ ‬زراعة‭ ‬النخيل‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬وهوية‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الفعلي‭ ‬لأشجار‭ ‬النخيل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬نخلة،‭ ‬فإن‭ ‬المملكة‭ ‬احتفظت‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭. ‬واليوم،‭ ‬يُزرع‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬صنفًا،‭ ‬لكل‭ ‬منها‭ ‬خصائصه‭ ‬وطعمه‭ ‬الخاص‭.‬

هكذا‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتربة،‭ ‬حيث‭ ‬أصدر‭ ‬مركز‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للإعلام‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬فيلمًا‭ ‬وثائقيًا‭ ‬قصيرًا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قصة‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبالأمس‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭.. ‬دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬كذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأهدافها‭ ‬بزراعة‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحضارية‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬‮«‬مبادرة‭ ‬دمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬

وكذلك‭ ‬هناك‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ (‬موئل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭) ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الطبيعة‭ ‬والأشجار‭ ‬وتعزيز‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وهل‭ ‬تعلم‭ ‬عزيزي‭ ‬المواطن‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مجلسا‭ ‬للأبنية‭ ‬الخضراء‭.. ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬كمنظمة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬ليكون‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬عالمية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لديها‭ ‬مجالس‭ ‬وطنية‭ ‬نشطة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للأبنية‭ ‬الخضراء‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المباركة‭ ‬الحضارية‭ ‬تعكس‭ ‬منظومة‭ ‬وطنية‭ ‬للاهتمام‭ ‬بالبيئة‭ ‬والزراعة‭ ‬والمستقبل،‭ ‬وبالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬كذلك‭.. ‬وهو‭ ‬المحور‭ ‬الأساسي‭ ‬والرئيسي‭ ‬الواجب‭ ‬التركيز‭ ‬عليه‭ ‬والاهتمام‭ ‬به‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬والأمطار‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬مشكورة‭ ‬بالتعميم‭ ‬على‭ ‬أئمة‭ ‬المساجد‭ ‬والجوامع‭ ‬بإحياء‭ ‬‮«‬سنة‭ ‬الجمع‭ ‬في‭ ‬الصلوات‭ ‬عند‭ ‬نزول‭ ‬المطر‮»‬،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الأمر‭ ‬وفق‭ ‬الاجتهادات‭ ‬الشخصية،‭ ‬حيث‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواحدة‭ ‬مساجد‭ ‬تجمع‭ ‬الصلوات‭ ‬ومساجد‭ ‬لا‭ ‬تجمع‭!‬