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التوجيهات الملكية والمهام الوطنية العاجلة

10/29/2024 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تـعـظـيـم قـوة الـبـحـريـن الـذاتية.. الهدف الأكبر وراء توجيهات جـلالـة الـمـلـك

خمس أولويات كبرى تحكم العمل الوطني في المرحلة القادمة

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬أحاديث‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الانعقاد‭ ‬الجديدة‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬أصدر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭.‬

هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬لها‭ ‬بالطبع‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى،‭ ‬وهي‭ ‬تكليفات‭ ‬بمهام‭ ‬وطنية‭ ‬عاجلة‭. ‬هي‭ ‬عاجلة‭ ‬لأن‭ ‬لها‭ ‬اهمية‭ ‬استثنائية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭.‬

التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬وما‭ ‬ترتبه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وطنية‭ ‬عاجلة‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬محور‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الرسمية‭ ‬وغير‭ ‬الرسمية‭.‬

من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬قوى‭ ‬وجمعيات‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬تعكف‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬كيفية‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬وأداء‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬مجاله‭.‬

توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬دارت‭ ‬أساسا‭ ‬حول‭ ‬مجالين‭ ‬وطنيين‭ ‬كبيرين‭:‬

الأول‭: ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستكمال‭ ‬خطط‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وتسريع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬لعام‭ ‬2050‭.‬

والثاني‭: ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومدى‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬تأصيلها‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬سنلقي‭ ‬الضوء،‭ ‬باختصار‭ ‬في‭ ‬الحقيقة،‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية،‭ ‬وعلى‭ ‬المهام‭ ‬الوطنية‭ ‬العاجلة‭ ‬التي‭ ‬تترتب‭ ‬عليها‭.‬

{ ‭ ‬ { ‭ ‬ {

فلسفة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية

لماذا‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬وما‭ ‬ترتبه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر؟

الذي‭ ‬يقرأ‭ ‬أحاديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬سوف‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬فلسفة‭ ‬وطنية‭ ‬محددة‭. ‬بعبارة‭ ‬أدق،‭ ‬وراءها‭ ‬عوامل‭ ‬وجوانب‭ ‬أساسية‭ ‬تحتم‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬وهذه‭ ‬المهام،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬



أولا‭: ‬التطورات‭ ‬والأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬المنطقة،‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بـ«الظروف‭ ‬الإقليمية‭ ‬الصعبة‮»‬‭.‬

لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬والتطورات‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وستظل‭ ‬تؤثر‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬قادمة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬ليس‭ ‬واضحا‭ ‬بعد‭.‬

البحرين،‭ ‬كما‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬واحتمالات‭ ‬تطورها‭ ‬بعناية‭ ‬شديدة‭ ‬وأن‭ ‬تعرف‭ ‬حدود‭ ‬تأثيرها‭. ‬

والأهم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستعدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬وكل‭ ‬الاحتمالات‭. ‬وفي‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاستعداد‭ ‬ترتيب‭ ‬البيت‭ ‬الداخلي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأوجه‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬البعد‭ ‬الأول‭ ‬وراء‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭.‬

ثانيا‭: ‬وراء‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬قناعة‭ ‬راسخة‭ ‬لدى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمستقبل‭ ‬ولكل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬وحماية‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬امتلاك‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬للمستقبل‭.‬

بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬وراء‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬قناعة‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬لمستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬مدروس‭ ‬وشامل‭.‬

رؤية‭ ‬المستقبل‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬تتضمن‭ ‬بالضرورة‭ ‬دراسة‭ ‬لكل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وللأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬المطلوب‭ ‬تحقيقها،‭ ‬ولكيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬وحشد‭ ‬القوى‭ ‬والإمكانيات‭.‬

إذن‭ ‬ضرورة‭ ‬التخطيط‭ ‬للمستقبل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬أبعاد‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭.‬

ثالثا‭: ‬الذي‭ ‬يتأمل‭ ‬جيدا‭ ‬أحاديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬سيدرك‭ ‬أن‭ ‬الجوهر‭ ‬الأساسي‭ ‬لفلسفة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬والمهام‭ ‬التي‭ ‬تترتب‭ ‬عليها‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬قناعة‭ ‬أساسية‭ ‬لدى‭ ‬جلالته‭ ‬بأنه‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬التطورات‭ ‬ووفقا‭ ‬لأي‭ ‬رؤية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬فان‭ ‬الضامن‭ ‬الأساسي‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬ولتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬هو‭ ‬القوة‭ ‬الذاتية‭. ‬

بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعظيم‭ ‬القوة‭ ‬الذاتية‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬جوهر‭ ‬فلسفة‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الأخيرة‭.‬

القوة‭ ‬الذاتية‭ ‬هي‭ ‬بالضرورة‭ ‬قوة‭ ‬شاملة‭.‬

هي‭ ‬قوة‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬والسياسي‭.‬

هي‭ ‬قوة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وبرامج‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

هي‭ ‬قوة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتماسكه‭ ‬وسلامه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ووحدته‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬يتأمل‭ ‬أحاديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬القوة‭ ‬الذاتية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬حاضرة‭ ‬دوما‭.‬

وفي‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬القوة‭ ‬الذاتية،‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭.‬

{ ‭ ‬ { ‭ ‬ {

الأولويات‭ ‬الوطنية

كمت‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬أول‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الكبرى‭ ‬يتعلق‭ ‬بضرورة‭ ‬تسريع‭ ‬العمل‭ ‬لإعداد‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2050‭.‬

‭ ‬بالطبع‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬حاسمة‭. ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬ملامح‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬2030،‭ ‬موعد‭ ‬نهاية‭ ‬الرؤية‭ ‬الحالية،‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2050‭. ‬أي‭ ‬انها‭ ‬ستحدد‭ ‬مستقبل‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية،‭ ‬سبق‭ ‬لسمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ان‭ ‬وجه‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والمدنية‭ ‬بتقديم‭ ‬تصوراتها‭ ‬لهذه‭ ‬الرؤية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لدراستها‭ ‬واعداد‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭.‬

الأمر‭ ‬الملفت‭ ‬ان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حين‭ ‬وجه‭ ‬بالإسراع‭ ‬بإعداد‭ ‬الرؤية‭ ‬كان‭ ‬جلالته‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يحدد‭ ‬بالتفصيل‭ ‬وبدقة‭ ‬الملامح‭ ‬العامة‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬هذ‭ ‬الرؤية،‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬تمثل‭ ‬تحديدا‭ ‬للأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬كما‭ ‬حددها‭ ‬جلالته‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

1‭- ‬ان‭ ‬تتضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬تصورا‭ ‬متجددا‭ ‬لمستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

2‭- ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬المتقدم‭ ‬كدولة‭ ‬ذات‭ ‬نهضة‭ ‬عصرية‭.‬

3-‭ ‬ان‭ ‬تلتزم‭ ‬بقيم‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬قيم‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

4-‭ ‬ان‭ ‬تلتزم‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬روابط‭ ‬البحرين‭ ‬القومية‭ ‬العروبية‭.‬

5-‭ ‬ان‭ ‬تحصن‭ ‬الرؤية‭ ‬هوية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬كعنصر‭ ‬اصيل‭ ‬للتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والتربية‭ ‬الوطنية‭ ‬المبكرة‭.‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بالنص‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

ومن‭ ‬المفهوم‭ ‬بداهة‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬تحكم‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬برمته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الرسمية‭ ‬او‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

{ ‭ ‬ { ‭ ‬ {

تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية

من‭ ‬أكبر‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭.‬

التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬تنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزيتنا‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬المقصود‭ ‬بالضبط‭ ‬بتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك،‭ ‬اذ‭ ‬حدد‭ ‬جلالته‭ ‬جانبين‭ ‬مهمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭:‬

الأول‭: ‬تحديد‭ ‬عناصر‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتأصيلها‭.‬

والثاني‭: ‬بحث‭ ‬كيفية‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتجديد‭ ‬واشتراطات‭ ‬حماية‭ ‬أمننا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬المتكاملة‮»‬‭.‬

وراء‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬بتحديد‭ ‬عناصر‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬هدف‭ ‬وطني‭ ‬كبير‭ ‬ومهم‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭ ‬والأفراد‭ ‬بهذه‭ ‬العناصر،‭ ‬وخصوصا‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬عناصر‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬حاضرة‭ ‬دوما‭ ‬وحاكمة‭ ‬للسلوك‭ ‬العام‭ ‬وللمواقف‭ ‬العامة‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬عوامل‭ ‬التقدم‭ ‬والنهضة‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭.‬

لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬قوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬والنهضة‭ ‬المنشودة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتماسكه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التمسك‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تكريس‭ ‬قيم‭ ‬الاعزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني‭ ‬الجامع‭.‬

ولسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬وخراب،‭ ‬يصبح‭ ‬التمسك‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وبقيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني‭ ‬له‭ ‬اهمية‭ ‬استثنائية‭ ‬مضاعفة‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬مطولا‭ ‬أمام‭ ‬حديث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضرورة‭ ‬لحماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بمعناه‭ ‬الشامل‭.‬

الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬أمنا‭ ‬عسكريا،‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬فقط‭ ‬حماية‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬فقط‭ ‬بالمعنى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التنموي‭. ‬هو‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬وهو‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬ووحدته‭ ‬وتماسكه‭ ‬وقوته‭.‬

والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭. ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬عماد‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭.‬

من‭ ‬المفهوم‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حين‭ ‬وجّه‭ ‬بدراسة‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وعناصرها‭ ‬بهذه‭ ‬المعاني‭ ‬ولهذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬فإن‭ ‬المقصود‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬هو‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتكريس‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الجامعة‭.‬

{ ‭ ‬ { ‭ ‬ {

ملاحظات‭ ‬مهمة

توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬وما‭ ‬ترتبه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وطنية‭ ‬عاجلة،‭ ‬تستحق‭ ‬تحليلا‭ ‬موسعا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬بكثير‭. ‬لكن‭ ‬فقط‭ ‬أردنا‭ ‬ان‭ ‬ننوه‭ ‬بأهميتها‭ ‬الحاسمة‭ ‬ونلقي‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ابعادها‭ ‬المختلفة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ذكرناه‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬ملاحظات‭ ‬نرى‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬التنبيه‭ ‬اليها‭:‬

أولا‭: ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬أهمية‭ ‬حاسمة‭. ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬المقصود‭ ‬بها‭ ‬تحديد‭ ‬معالم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬بشكل‭ ‬مدروس،‭ ‬ووفق‭ ‬تخطيط‭ ‬سليم‭.‬،‭ ‬وبحيث‭ ‬يقود‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬تعظيم‭ ‬قوة‭ ‬البحرين‭ ‬الذاتية،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل‭ ‬للبحرين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المنشودة‭.‬

لهذا،‭ ‬فإن‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬المهام‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬بحسب‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬هي‭ ‬شغلها‭ ‬الشاغل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬الجيد‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬سيشرع‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات،‭ ‬سواء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسريع‭ ‬إعداد‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬أو‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإعداد‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬تأصيل‭ ‬عناصر‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭.‬

ومن‭ ‬الجيد‭ ‬أيضا‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬الإعداد‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

ثانيا‭: ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حين‭ ‬أصدر‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬مقصودا‭ ‬بداهة‭ ‬أن‭ ‬تسارع‭ ‬مؤسسات‭ ‬أو‭ ‬جهات‭ ‬رسمية‭ ‬بإصدار‭ ‬بيانات‭ ‬إنشائية‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬إنجازاتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يريد‭ ‬بهذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬رؤى‭ ‬مدروسة‭ ‬بعناية،‭ ‬ويريد‭ ‬جلالته‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬برامج‭ ‬عمل‭ ‬محددة‭ ‬لتنفيذها‭.‬

في‭ ‬مسألة‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬مثلا،‭ ‬الذي‭ ‬نتوقعه‭ ‬هو‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬مدروسة‭ ‬محددة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتكريس‭ ‬الوعي‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ثالثا‭: ‬الذي‭ ‬نتوقعه‭ ‬إذن‭ ‬هو‭ ‬طرح‭ ‬الرؤى‭ ‬وبرامج‭ ‬العمل‭. ‬ومن‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬هذه‭ ‬الرؤى‭ ‬والبرامج‭ ‬للنقاش‭ ‬العام،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بالرضا‭ ‬العام،‭ ‬وتكون‭ ‬محلا‭ ‬للتوافق‭ ‬الوطني‭.‬

رابعا‭: ‬أن‭ ‬قوى‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬حاسم،‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭.‬

المفروض‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬قوى‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بتقديم‭ ‬رؤاها‭ ‬التفصيلية‭ ‬وبرامجها‭ ‬المقترحة‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭.‬

نقول‭ ‬هذا‭ ‬لأننا‭ ‬نلاحظ‭ ‬ترددا‭ ‬غير‭ ‬مفهومة‭ ‬أسبابه‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬رؤاها‭.‬

قبل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مثلا‭ ‬طلب‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬تقديم‭ ‬تصوراتها‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2050‭. ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وفي‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬نعلم،‭ ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬عن‭ ‬تصورات‭ ‬قدمتها‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬أنها‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين‭.‬

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