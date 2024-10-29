علامات رئيسية لإدمان الهاتف.. هل ظهرت إحداها عليك؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويؤكد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬المفرط‭ ‬وتصفّح‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الهيروين‭. ‬

وبهذا‭ ‬الصدد‭ ‬كشف‭ ‬الخبراء‭ ‬عن‭ ‬العلامات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬إدمانك‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬وهي‭:‬

لا‭ ‬يوجد‭ ‬عدد‭ ‬سحري‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الإدمان،‭ ‬ولكن‭ ‬وقت‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬اليومي‭ ‬يعد‭ ‬عاملا‭ ‬مهما‭.‬

ويقول‭ ‬البروفيسور‭ ‬مارك‭ ‬غريفثس‭ ‬خبير‭ ‬إدمان‭ ‬الإنترنت‭: ‬‮«‬تحدث‭ ‬زيادة‭ ‬تدريجية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تقضيه‭ ‬في‭ ‬تصفّح‭ ‬الهاتف‮»‬‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬بربع‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬تجد‭ ‬نفسك‭ ‬تقضي‭ ‬ساعات‮»‬‭.‬

وربطت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬إدمان‭ ‬الهواتف‭ ‬وقضاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭.‬

ويقول‭ ‬غريفثس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بعدد‭ ‬الساعات،‭ ‬بل‭ ‬بتأثير‭ ‬تلك‭ ‬الساعات‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬الأخرى‮»‬‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬قد‭ ‬يقضي‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬اليومية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬قد‭ ‬يقضي‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬ولكنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬بسبب‭ ‬إهماله‭ ‬للواجبات‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬

تعد‭ ‬الأسباب‭ ‬وراء‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬المهمة‭ ‬للإدمان‭. ‬ويستخدم‭ ‬المدمنون‭ ‬هواتفهم‭ ‬غالبا‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتعديل‭ ‬مزاجهم‭.‬

ويقول‭ ‬غريفثس‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستخدام‭ ‬للنشوة‭ ‬أو‭ ‬لتخفيف‭ ‬التوتر‮»‬‭. ‬وتستغل‭ ‬شركات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هذا‭ ‬السلوك،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬الإدمان‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للهواتف‭ ‬والصحة‭ ‬العقلية‭.‬

وتبين‭ ‬أن‭ ‬المراهقين‭ ‬الذين‭ ‬أبلغوا‭ ‬عن‭ ‬مشكلات‭ ‬تتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالقلق‭ ‬والاكتئاب‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الإدمان‭ ‬يسبب‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإدمان‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إدمان‭ ‬الهواتف‭ ‬ليس‭ ‬بخطورة‭ ‬المخدرات‭ ‬نفسها‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬أعراض‭ ‬انسحاب‭ ‬جسدية‭.‬

ويقول‭ ‬غريفثس‭ ‬إن‭ ‬المدمنين‭ ‬قد‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الغثيان‭ ‬وتعرق‭ ‬اليدين‭ ‬وتشنجات‭ ‬المعدة‭. ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬إدمان‭ ‬الهواتف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل،‭ ‬مثل‭ ‬آلام‭ ‬الظهر‭ ‬وضعف‭ ‬جودة‭ ‬النوم،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمشكلات‭ ‬صحية‭ ‬خطرة‭.‬

وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تدهور‭ ‬الصحة‭ ‬البدنية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬علامة‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬أنك‭ ‬أصبحت‭ ‬مدمنا‭ ‬على‭ ‬هاتفك‭.‬