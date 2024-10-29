((واشنطن بوست)) تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬الراديو‭ ‬الوطني‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬الأمور‭ ‬الداخلية،‭ ‬أن‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬خسرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مشتركيها‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬اتخذته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬متعلق‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بعدم‭ ‬تأييد‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬للرئاسة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬،‭ ‬رفضت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الصحيفة‭ ‬أوليفيا‭ ‬بيترسون‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬قد‭ ‬أعدت‭ ‬تقريرا‭ ‬لتأييد‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬ولكنها‭ ‬قررت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستترك‭ ‬الأمر‭ ‬للقراء‭ ‬ليقرروا‭ ‬بأنفسهم‭.‬

وتعد‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الاشتراكات‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬الضخم‭ ‬بمثابة‭ ‬ضربة‭ ‬لوسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬تواجه‭ ‬بالفعل‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية‭.‬

وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬تمتلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬مشترك‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وغالبية‭ ‬هؤلاء‭ ‬مشتركون‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬صحيفتي‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬و«وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭.‬

ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬أعلن‭ ‬ويليام‭ ‬لويس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬الملياردير‭ ‬جيف‭ ‬بيزوس‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ ‬العملاقة،‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تؤيد‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسي‭ ‬أمريكي‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مستقبلية‭.‬

وأضاف‭ ‬لويس‭ ‬في‭ ‬مقال‭: ‬‮«‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬جذورنا‭ ‬بالإحجام‭ ‬عن‭ ‬تأييد‭ ‬المرشحين‭ ‬الرئاسيين‭.. ‬هذا‭ ‬من‭ ‬تقاليدنا‭ ‬ويتفق‭ ‬مع‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الـ6‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سيُفسر‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اعتباره‭ ‬تأييدا‭ ‬ضمنيا‭ ‬لمرشح‭ ‬واحد،‭ ‬أو‭ ‬إدانة‭ ‬لمرشح‭ ‬آخر،‭ ‬أو‭ ‬تنازلا‭ ‬عن‭ ‬المسؤولية‭.. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭.. ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬الأمر‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬بل‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬متوافقا‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬دافعت‭ ‬عنها‭ ‬صحيفتنا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬وظيفتنا‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬أخبارا‭ ‬غير‭ ‬حزبية‭ ‬لجميع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وآراء‭ ‬محفزة‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬كتاب‭ ‬الرأي‭ ‬لدينا‭ ‬لمساعدة‭ ‬قرائنا‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬آرائهم‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬