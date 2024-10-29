Wednesday, 30 October 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((واشنطن بوست)) تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

10/29/2024 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألغى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬اشتراكاتهم‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قرارها‭ ‬عدم‭ ‬تأييد‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مرشحي‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وذكر‭ ‬الراديو‭ ‬الوطني‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬الأمور‭ ‬الداخلية،‭ ‬أن‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬خسرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مشتركيها‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬اتخذته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬متعلق‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بعدم‭ ‬تأييد‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬للرئاسة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬،‭ ‬رفضت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الصحيفة‭ ‬أوليفيا‭ ‬بيترسون‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬قد‭ ‬أعدت‭ ‬تقريرا‭ ‬لتأييد‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬ولكنها‭ ‬قررت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستترك‭ ‬الأمر‭ ‬للقراء‭ ‬ليقرروا‭ ‬بأنفسهم‭.‬

وتعد‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الاشتراكات‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬الضخم‭ ‬بمثابة‭ ‬ضربة‭ ‬لوسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬تواجه‭ ‬بالفعل‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية‭.‬

وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬تمتلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬مشترك‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وغالبية‭ ‬هؤلاء‭ ‬مشتركون‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬صحيفتي‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬و«وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭.‬

ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬أعلن‭ ‬ويليام‭ ‬لويس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬الملياردير‭ ‬جيف‭ ‬بيزوس‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ ‬العملاقة،‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تؤيد‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسي‭ ‬أمريكي‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مستقبلية‭.‬

وأضاف‭ ‬لويس‭ ‬في‭ ‬مقال‭: ‬‮«‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬جذورنا‭ ‬بالإحجام‭ ‬عن‭ ‬تأييد‭ ‬المرشحين‭ ‬الرئاسيين‭.. ‬هذا‭ ‬من‭ ‬تقاليدنا‭ ‬ويتفق‭ ‬مع‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الـ6‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سيُفسر‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اعتباره‭ ‬تأييدا‭ ‬ضمنيا‭ ‬لمرشح‭ ‬واحد،‭ ‬أو‭ ‬إدانة‭ ‬لمرشح‭ ‬آخر،‭ ‬أو‭ ‬تنازلا‭ ‬عن‭ ‬المسؤولية‭.. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭.. ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬الأمر‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬بل‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬متوافقا‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬دافعت‭ ‬عنها‭ ‬صحيفتنا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬وظيفتنا‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬أخبارا‭ ‬غير‭ ‬حزبية‭ ‬لجميع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وآراء‭ ‬محفزة‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬كتاب‭ ‬الرأي‭ ‬لدينا‭ ‬لمساعدة‭ ‬قرائنا‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬آرائهم‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

MENAFN29102024000055011008ID1108831175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث