أعراض مرافقة لجفاف العين قد تنذر بمشكلة صحية خطرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعادة‭ ‬يمكن‭ ‬تخفيف‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭ ‬باستخدام‭ ‬علاجات‭ ‬متاحة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وصفة‭ ‬طبية،‭ ‬أبرزها‭ ‬قطرات‭ ‬الدموع‭ ‬الاصطناعية‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬مثل‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬ستيوارت‭ ‬ساندرز،‭ ‬الطبيب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جفاف‭ ‬العين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬نادرا‮»‬‭.‬

ويُضيف‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬ورم‭ ‬خلف‭ ‬العين‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الرمش،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭.‬

وتشمل‭ ‬الأعراض‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬مع‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭ ‬وتُنذر‭ ‬بوجود‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭:‬

‭- ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬حركات‭ ‬العين‭.‬

‭- ‬صداع‭ ‬مستمر‭.‬

‭- ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭.‬

وأشار‭ ‬ساندرز‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬شوغرن،‭ ‬وهو‭ ‬حالة‭ ‬مناعية‭ ‬ذاتية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الغدد‭ ‬التي‭ ‬تفرز‭ ‬المخاط‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭ ‬والفم‭. ‬وتتضمن‭ ‬الأعراض‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭:‬

‭- ‬ألم‭ ‬في‭ ‬المفاصل‭.‬

‭- ‬تضخم‭ ‬الغدد‭ ‬اللعابية‭.‬

‭- ‬جفاف‭ ‬المهبل‭.‬

‭- ‬سعال‭ ‬جاف‭ ‬مستمر‭.‬

‭- ‬إرهاق‭ ‬مزمن‭.‬

وتوصي‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬البريطانية‭ ‬بتنظيف‭ ‬الجفون‭ ‬يوميا،‭ ‬وضبط‭ ‬شاشة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العين،‭ ‬واستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬الترطيب‭ ‬لتجنب‭ ‬جفاف‭ ‬الهواء‭.‬

ومن‭ ‬الضروري‭ ‬تجنب‭ ‬التدخين‭ ‬والإفراط‭ ‬في‭ ‬شرب‭ ‬الكحول،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬كلاهما‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬جفاف‭ ‬العين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يُفضل‭ ‬زيارة‭ ‬طبيبك‭ ‬العام‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬التدابير‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعراض‭.‬