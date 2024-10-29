وفـاة الـفـنـان الكـبـيـر حـسـن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لقاهرة - سيد عبدالقادر
أعلنت أسرة الفنان حسن يوسف الذي حمل سنوات طويلة، لقب «الولد الشقي» بالسينما المصرية رحيله أمس عن عمر يناهز 90 عاما، وذلك بعد ما يزيد على عام من إعلان اعتزاله الفن نهائيا إثر صدمة رحيل ابنه «عبدالله»، الذي توفي غرقا في حادث مأساوي.
ولد حسن يوسف في 10 ديسمبر 1934، وبدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات، وقدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأدوار التي لا تُنسى في السينما والمسرح والتلفزيون. تنوعت أدواره بين الكوميديا والتراجيديا.
بدأ رحلته الفنية بفيلم «هدى» عام 1959 مع النجم الكبير عماد حمدي والنجمة لبنى عبد العزيز، وتجسيده دور «محمود»، ومن ثم مشاركته في نساء وذئاب مع النجمة الكبيرة هند رستم عام 1960 وتجسيده لدور محسن، وفيلم في بيتنا رجل بدور «محيي زاهر» عام 1960، ومشاركته في فيلم الغجرية بدور «حسن»، وأيضاً فيلم التلميذة، وفيلم صراع مع الملائكة، وفيلم شفيقة القبطية.
وكان فيلم الخطايا أمام الراحل عبد الحليم حافظ بمثابة انطلاقة فنية قوية له، فقدم افلاما حققت له شعبية كبيرة، مثل
المغامرون الثلاثة، وخان الخليلي، والثلاثة يحبونها.
كما شارك الفنان الراحل في مسلسلات شهيرة منها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم، والشراع المكسور، وقام ببطولة مسلسل «إمام الدعاة» الذي جسد فيه شخصية الشيخ الشعراوي.
تزوج حسن يوسف في شبابه من الفنانة لبلبة، ثم تزوج بعد عدة سنوات من الفنانة المعتزلة شمس البارودي وأنجب منها عمر وعبدالله وناريمان ومحمود.
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