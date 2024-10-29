Wednesday, 30 October 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفـاة الـفـنـان الكـبـيـر حـسـن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما

10/29/2024 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬

أعلنت‭ ‬أسرة‭ ‬الفنان‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الولد‭ ‬الشقي‮»‬‭ ‬بالسينما‭ ‬المصرية‭ ‬رحيله‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬90‭ ‬عاما،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬اعتزاله‭ ‬الفن‭ ‬نهائيا‭ ‬إثر‭ ‬صدمة‭ ‬رحيل‭ ‬ابنه‭ ‬‮«‬عبدالله‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬غرقا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مأساوي‭.‬

ولد‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬1934،‭ ‬وبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الستينيات،‭ ‬وقدم‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‭ ‬والتلفزيون‭. ‬تنوعت‭ ‬أدواره‭ ‬بين‭ ‬الكوميديا‭ ‬والتراجيديا‭.‬

بدأ‭ ‬رحلته‭ ‬الفنية‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬هدى‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الكبير‭ ‬عماد‭ ‬حمدي‭ ‬والنجمة‭ ‬لبنى‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬وتجسيده‭ ‬دور‭ ‬‮«‬محمود‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نساء‭ ‬وذئاب‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬هند‭ ‬رستم‭ ‬عام‭ ‬1960‭ ‬وتجسيده‭ ‬لدور‭ ‬محسن،‭ ‬وفيلم‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬رجل‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬محيي‭ ‬زاهر‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1960،‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الغجرية‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬حسن‮»‬،‭ ‬وأيضاً‭ ‬فيلم‭ ‬التلميذة،‭ ‬وفيلم‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬الملائكة،‭ ‬وفيلم‭ ‬شفيقة‭ ‬القبطية‭.‬

وكان‭ ‬فيلم‭ ‬الخطايا‭ ‬أمام‭ ‬الراحل‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ‭ ‬بمثابة‭ ‬انطلاقة‭ ‬فنية‭ ‬قوية‭ ‬له،‭ ‬فقدم‭ ‬افلاما‭ ‬حققت‭ ‬له‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬مثل
المغامرون‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وخان‭ ‬الخليلي،‭ ‬والثلاثة‭ ‬يحبونها‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬مسلسلات‭ ‬شهيرة‭ ‬منها‭ ‬ليالي‭ ‬الحلمية‭ ‬وبوجي‭ ‬وطمطم،‭ ‬والشراع‭ ‬المكسور،‭ ‬وقام‭ ‬ببطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬إمام‭ ‬الدعاة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جسد‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭.‬

تزوج‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬شبابه‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬لبلبة،‭ ‬ثم‭ ‬تزوج‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬المعتزلة‭ ‬شمس‭ ‬البارودي‭ ‬وأنجب‭ ‬منها‭ ‬عمر‭ ‬وعبدالله‭ ‬وناريمان‭ ‬ومحمود‭.‬

MENAFN29102024000055011008ID1108831172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث