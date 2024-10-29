وفـاة الـفـنـان الكـبـيـر حـسـن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬أسرة‭ ‬الفنان‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الولد‭ ‬الشقي‮»‬‭ ‬بالسينما‭ ‬المصرية‭ ‬رحيله‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬90‭ ‬عاما،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬اعتزاله‭ ‬الفن‭ ‬نهائيا‭ ‬إثر‭ ‬صدمة‭ ‬رحيل‭ ‬ابنه‭ ‬‮«‬عبدالله‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬غرقا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مأساوي‭.‬

ولد‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬1934،‭ ‬وبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الستينيات،‭ ‬وقدم‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‭ ‬والتلفزيون‭. ‬تنوعت‭ ‬أدواره‭ ‬بين‭ ‬الكوميديا‭ ‬والتراجيديا‭.‬

بدأ‭ ‬رحلته‭ ‬الفنية‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬هدى‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الكبير‭ ‬عماد‭ ‬حمدي‭ ‬والنجمة‭ ‬لبنى‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬وتجسيده‭ ‬دور‭ ‬‮«‬محمود‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نساء‭ ‬وذئاب‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬هند‭ ‬رستم‭ ‬عام‭ ‬1960‭ ‬وتجسيده‭ ‬لدور‭ ‬محسن،‭ ‬وفيلم‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬رجل‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬محيي‭ ‬زاهر‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1960،‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الغجرية‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬حسن‮»‬،‭ ‬وأيضاً‭ ‬فيلم‭ ‬التلميذة،‭ ‬وفيلم‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬الملائكة،‭ ‬وفيلم‭ ‬شفيقة‭ ‬القبطية‭.‬

وكان‭ ‬فيلم‭ ‬الخطايا‭ ‬أمام‭ ‬الراحل‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ‭ ‬بمثابة‭ ‬انطلاقة‭ ‬فنية‭ ‬قوية‭ ‬له،‭ ‬فقدم‭ ‬افلاما‭ ‬حققت‭ ‬له‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬مثل

المغامرون‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وخان‭ ‬الخليلي،‭ ‬والثلاثة‭ ‬يحبونها‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬مسلسلات‭ ‬شهيرة‭ ‬منها‭ ‬ليالي‭ ‬الحلمية‭ ‬وبوجي‭ ‬وطمطم،‭ ‬والشراع‭ ‬المكسور،‭ ‬وقام‭ ‬ببطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬إمام‭ ‬الدعاة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جسد‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭.‬

تزوج‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬شبابه‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬لبلبة،‭ ‬ثم‭ ‬تزوج‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬المعتزلة‭ ‬شمس‭ ‬البارودي‭ ‬وأنجب‭ ‬منها‭ ‬عمر‭ ‬وعبدالله‭ ‬وناريمان‭ ‬ومحمود‭.‬