جسر ثقافي جديد بين البحرين ومصر..الفنان راشد آل خليفة يشارك في ((قصة مدينتين)) في الإسكندرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقام‭ ‬المعرض‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬آرت‭ ‬دي‭ ‬إيجيبت‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتبة‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واليونان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬حوار‭ ‬مرئي‭ ‬يستكشف‭ ‬النسيج‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬الغني‭ ‬للتراث‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وستعرض‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬مكتبة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وأيضًا‭ ‬بالساحة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمكتبة،‭ ‬ويستمر‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬كخطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬حوارية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬المشترك‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬الغني‭ ‬عبر‭ ‬لغة‭ ‬الفن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬وإبراز‭ ‬القيم‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭.‬

ويُبرز‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬العميق‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬هاتين‭ ‬المدينتين‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬حيث‭ ‬كانتا‭ ‬بوابتين‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬وشهدتا‭ ‬تفاعلات‭ ‬غنية‭ ‬وتبادلًا‭ ‬للأفكار‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬القرون‭.. ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬الأعمدة‭ ‬المتحركة‮»‬‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لهذا‭ ‬الترابط،‭ ‬حيث‭ ‬تبدو‭ ‬كأنها‭ ‬مخططات‭ ‬نحتية‭ ‬تطفو‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬وتتحرك‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تجميع‭ ‬العناصر‭ ‬المعمارية‭ ‬بشكل‭ ‬رقمي‭ ‬ليخلق‭ ‬تكوينًا‭ ‬يدمج‭ ‬بين‭ ‬المساحات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬المساحات‭ ‬الحضرية‭ ‬والبيئة‭ ‬المحيطة،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬فكرة‭ ‬التواصل‭ ‬والترابط‭.‬

وحول‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬قال‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الثقافي‭ ‬وتقديم‭ ‬رؤية‭ ‬جديدة‭ ‬للتاريخ‭ ‬المعماري‭ ‬والثقافي‭ ‬للإسكندرية‭ ‬وأثينا‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الألمنيوم‭ ‬الملتوي‭ ‬والمتشابك،‭ ‬أسعى‭ ‬لتصوير‭ ‬النظام‭ ‬والتناظر،‭ ‬وأخلق‭ ‬صورًا‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬محيطها،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الروح‭ ‬الحية‭ ‬والمتغيرة‭ ‬لمدننا‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬احتفاء‭ ‬بالماضي‭ ‬والروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحضارات،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬دعوة‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬للفن‭ ‬أن‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬ويوحد‭ ‬الشعوب‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الدوليين‭ ‬منهم‭: ‬عمر‭ ‬طوسون،‭ ‬سعيد‭ ‬بدر،‭ ‬إزميرالدا‭ ‬كوزماتوبولوس،‭ ‬جان‭ ‬بوغوسيان،‭ ‬أنطونيلا‭ ‬ليوني،‭ ‬إميليو‭ ‬فيررو،‭ ‬حازم‭ ‬المستكاوي،‭ ‬خالد‭ ‬زكي،‭ ‬أرتور‭ ‬ليشر،‭ ‬ميتشا‭ ‬كاتوي‭ ‬وكريم‭ ‬الحيوان،‭ ‬بأعمالٍ‭ ‬تعكس‭ ‬التأثير‭ ‬الدائم‭ ‬للبحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬كمركز‭ ‬للحضارة‭ ‬والحوار‭.‬