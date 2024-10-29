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إهداءً لـ ((زوجتي))

10/29/2024 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توج‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬مهاجم‭ ‬نادي‭ ‬السد‭ ‬ومنتخب‭ ‬قطر‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عاما‭ ‬رائعا‭ ‬بإحرازه‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬آسيوي‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سيول،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬الأردني‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سيول‭ ‬يونغ‭ ‬وو،‭ ‬ليصبح‭ ‬ثالث‭ ‬لاعب‭ ‬يحرز‭ ‬الجائزة‭ ‬مرتين‭.‬

استهل‭ ‬عفيف‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬عندما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬احراز‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬بلاده‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا،‭ ‬خلافا‭ ‬لجميع‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬منتخبا‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقال‭ ‬عفيف‭ ‬إثر‭ ‬تتويجه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬متتالية‭ ‬للاعبين‭ ‬العرب‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالتوتر‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬شعرت‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذي‭ ‬3‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أهدي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬زوجتي‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬السند‭ ‬الأول‭ ‬لي‭. ‬لقد‭ ‬تعبت‭ ‬وصبرت‭ ‬لكن‭ ‬صبرها‭ ‬لم‭ ‬يذهب‭ ‬سدى‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬لاعبي‭ ‬النادي‭ ‬وزملائي‭ ‬في‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

وبات‭ ‬عفيف‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬ثالث‭ ‬لاعب‭ ‬يحرز‭ ‬الجائزة‭ ‬مرتين‭ ‬بعد‭ ‬الياباني‭ ‬هيديتوشي‭ ‬ناكاتا‭ (‬1997،‭ ‬1998‭) ‬والأوزبكي‭ ‬سيرفر‭ ‬دجيباروف‭ (‬2008،‭ ‬2011‭).
‬وهو‭ ‬ثالث‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬السد‭ ‬يفوز‭ ‬بالجائزة،‭ ‬بعد‭ ‬خلفان‭ ‬إبراهيم‭ (‬2006‭) ‬وعبدالكريم‭ ‬حسن‭ (‬2018‭).‬

والجائزة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬لعفيف‭ ‬بعد‭ ‬2019‭ ‬عندما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬قطر‭ ‬النهائيات‭.‬

وتألق‭ ‬عفيف‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للعرس‭ ‬القاري‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬وثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وتوج‭ ‬بجائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وأفضل‭ ‬هداف‭.‬

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