إهداءً لـ ((زوجتي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سيول - (أ ف ب): توج أكرم عفيف، مهاجم نادي السد ومنتخب قطر لكرة القدم، عاما رائعا بإحرازه جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال حفل الاتحاد القاري أمس الثلاثاء في سيول، متفوقا على الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ وو، ليصبح ثالث لاعب يحرز الجائزة مرتين.
استهل عفيف العام الحالي بأفضل طريقة ممكنة عندما ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى احراز كأس اسيا التي استضافتها بلاده للمرة الثانية تواليا، خلافا لجميع التوقعات التي كانت تصب في صالح كبار القارة وعلى رأسها منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال عفيف إثر تتويجه أمس الثلاثاء في سلسلة متتالية للاعبين العرب منذ 2014 «أشعر بالتوتر الآن أكثر مما شعرت به خلال تنفيذي 3 ركلات جزاء في نهائي كأس آسيا هذا العام».
وأضاف «أهدي هذه الجائزة إلى زوجتي التي تعتبر السند الأول لي. لقد تعبت وصبرت لكن صبرها لم يذهب سدى». وختم «أشكر لاعبي النادي وزملائي في المنتخب».
وبات عفيف (27 عاما) ثالث لاعب يحرز الجائزة مرتين بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا (1997، 1998) والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008، 2011).
وهو ثالث لاعب من نادي السد يفوز بالجائزة، بعد خلفان إبراهيم (2006) وعبدالكريم حسن (2018).
والجائزة هي الثانية لعفيف بعد 2019 عندما ساهم في قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس آسيا للمرة الأولى، قبل أن يسهم في تحقيق اللقب الثاني مطلع العام الحالي عندما استضافت قطر النهائيات.
وتألق عفيف بشكل لافت في النسخة الأخيرة للعرس القاري وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، وتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.
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