تألق بحريني في تنس الطاولة وتأهل جماعي إلى دور الـ16

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬منصور‭ ‬مجيد‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬فاشيف‭ ‬بريسيان‭ ‬بنتيجة‭ ‬11-8،‭ ‬9‭-‬11،‭ ‬11‭-‬7،‭ ‬11‭-‬5،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الصيني‭ ‬تشان‭ ‬شواني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬حقق‭ ‬حسين‭ ‬بوصفوان‭ ‬فوزاً‭ ‬مستحقاً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬المقدوني‭ ‬ألكساندر‭ ‬جاكيموفسكي‭ ‬بنتيجة‭ ‬11‭-‬5،‭ ‬8-11،‭ ‬11‭-‬9،‭ ‬11‭-‬6،‭ ‬وسيواجه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ8‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬دراجوس‭ ‬ألكسندرو‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬العلي‭ ‬تأهل‭ ‬دون‭ ‬عناء‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬بنتيجة‭ ‬11‭-‬0،‭ ‬11‭-‬0،‭ ‬11‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬ليواجه‭ ‬اللاعب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬آيزاك‭ ‬فرانك‭ ‬كينغهام‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬العلي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وتختتم‭ ‬المنافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬