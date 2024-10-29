تألق بحريني في تنس الطاولة وتأهل جماعي إلى دور الـ16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدم فريق البحرين لتنس الطاولة بثبات نحو الأدوار النهائية، بعد أداء مميز في منافسات الفردي التي أقيمت أمس الثلاثاء على الصالة (
B ) بمدينة عيسى الرياضية.
وتمكن اللاعب منصور مجيد من التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه في الجولة الأولى على اللاعب البلغاري فاشيف بريسيان بنتيجة 11-8، 9-11، 11-7، 11-5، حيث من المقرر أن يلتقي في دور الـ16 مع اللاعب الصيني تشان شواني في مواجهة مرتقبة اليوم الاربعاء.
وفي مباراة أخرى، حقق حسين بوصفوان فوزاً مستحقاً في دور الـ16 على اللاعب المقدوني ألكساندر جاكيموفسكي بنتيجة 11-5، 8-11، 11-9، 11-6، وسيواجه في دور الـ8 اللاعب الروماني دراجوس ألكسندرو.
كما أن اللاعب محمد العلي تأهل دون عناء بفوزه الكبير بنتيجة 11-0، 11-0، 11-0 في دور الـ16، ليواجه اللاعب الإنجليزي آيزاك فرانك كينغهام في ربع النهائي، حيث يتطلع العلي إلى تحقيق إنجاز جديد للوصول إلى نصف النهائي.
وتختتم المنافسات اليوم الأربعاء، حيث يسعى الفريق البحريني إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والصعود إلى الأدوار النهائية في البطولة.
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