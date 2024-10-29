فريق البحرين (2) يسعى لتحقيق إنجاز جديد في منافسات كرة السلة 3×3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الأردن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬20‭ ‬صباحاً،‭ ‬وسط‭ ‬آمال‭ ‬كبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وتعزيز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬بالمسابقة‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬7،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬17‭-‬4،‭ ‬وعلى‭ ‬البحرين‭ (‬6‭) ‬بنتيجة‭ ‬16‭-‬8،‭ ‬وعلى‭ ‬النيبال‭ (‬4‭) ‬بنتيجة‭ ‬15‭-‬3،‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬الفريق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

كما‭ ‬تشهد‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬مواجهات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬للأولاد،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬إنجلترا‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬وفريق‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬نيجيريا،‭ ‬والبرازيل‭ ‬مع‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2،‭ ‬والصين‭ ‬الشعبية‭ ‬مع‭ ‬الجزائر،‭ ‬ورومانيا‭ ‬مع‭ ‬تشيلي‭ ‬2،‭ ‬ومقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬بنين،‭ ‬وتايبيه‭ ‬الصينية‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭. ‬

ويعقبها‭ ‬استكمال‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬ثم‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬ستحدد‭ ‬بطل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات،‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬حاسمة‭ ‬ضمن‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬مع‭ ‬تايلاند،‭ ‬وبنين‭ ‬مع‭ ‬إستونيا،‭ ‬ونيجيريا‭ ‬مع‭ ‬إنجلترا،‭ ‬ورومانيا‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬2‭ ‬مع‭ ‬الهند،‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬1‭ ‬مع‭ ‬البرازيل،‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬مع‭ ‬تايبيه‭ ‬الصينية،‭ ‬بينما‭ ‬تواجه‭ ‬فرنسا‭ ‬فريق‭ ‬أوغندا‭.‬