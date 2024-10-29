فريق البحرين (2) يسعى لتحقيق إنجاز جديد في منافسات كرة السلة 3×3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يطمح فريق البحرين (2) لمواصلة مسيرته الناجحة في منافسات كرة السلة (3×3) ضمن «الألعاب المدرسية الدولية»، التي تختتم فعالياتها اليوم الأربعاء على ملاعب مدينة عيسى الرياضية.
ومن المرتقب أن يلتقي فريق البحرين اليوم في مواجهة حاسمة ضمن دور الـ16 مع فريق الأردن، وذلك في تمام الساعة 10:20 صباحاً، وسط آمال كبيرة بتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في حصد ميدالية ملونة بالمسابقة.
وجاء تأهل فريق البحرين (2) بعد أن نجح في الفوز في 6 مباريات من أصل 7، والتي كان آخر الفوز على كرواتيا بنتيجة 17-4، وعلى البحرين (6) بنتيجة 16-8، وعلى النيبال (4) بنتيجة 15-3، في المباريات الثلاث التي خاضها الفريق يوم أمس الثلاثاء.
كما تشهد منافسات اليوم مواجهات دور الـ16 للأولاد، حيث يتنافس كل من فريق إنجلترا مع السعودية، وفريق فرنسا مع نيجيريا، والبرازيل مع سلوفينيا 2، والصين الشعبية مع الجزائر، ورومانيا مع تشيلي 2، ومقدونيا الشمالية مع بنين، وتايبيه الصينية مع إيطاليا.
ويعقبها استكمال المباريات في ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل هذه المسابقة.
وفي منافسات الفتيات، تقام اليوم مباريات حاسمة ضمن الأدوار النهائية، حيث تلتقي الصين الشعبية مع تايلاند، وبنين مع إستونيا، ونيجيريا مع إنجلترا، ورومانيا مع إيطاليا، وسلوفينيا 2 مع الهند، وسلوفينيا 1 مع البرازيل، وأوكرانيا مع تايبيه الصينية، بينما تواجه فرنسا فريق أوغندا.
MENAFN29102024000055011008ID1108831168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.