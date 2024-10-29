ماجد المصري: حضورنا يعطي الأبناء دفعة معنوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬إن‭ ‬بنته‭ ‬نورين‭ ‬تسجل‭ ‬تطورا‭ ‬تصاعديا‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬لأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬يسعدنا‭ ‬ويسعدها‭ ‬شخصيا،‭ ‬ويحفزها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬المجهود‭ ‬والتدريب‭ ‬والعطاء‭ ‬متى‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬للأمام‭.‬

ولفت‭ ‬والد‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورين‭ ‬أنه‭ ‬لأمر‭ ‬مسعد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اهتماما‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬وأي‭ ‬تطور‭ ‬لها‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬لهذه‭ ‬الوقفة‭ ‬الرسمية‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للعبة‭ ‬الجمباز‭.‬

وعن‭ ‬حضور‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬لمؤازرتهم‭ ‬والوقوف‭ ‬خلفهم‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات‭ ‬ألا‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬الأبناء،‭ ‬رد‭ ‬ماجد‭ ‬المصري‭ ‬وقال‭: ‬هذا‭ ‬التواجد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬يعطي‭ ‬الأبناء‭ ‬دافعا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬بيكون‭ ‬منصب‭ ‬على‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬ويكونون‭ ‬مشدودين،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬عسانا‭ ‬أن‭ ‬نفعل،‭ ‬غير‭ ‬الدعم‭ ‬والمواصلة‭ ‬حتى‭ ‬يقفوا‭ ‬على‭ ‬أقدامهم،‭ ‬وهذا‭ ‬واجبنا‭ ‬كأولياء‭ ‬أمور‭.‬