Wednesday, 30 October 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماجد المصري: حضورنا يعطي الأبناء دفعة معنوية

10/29/2024 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفاد‭ ‬ماجد‭ ‬المصري‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورين‭ ‬عضوة‭ ‬منتخب‭ ‬الجمباز‭ ‬السعودي،‭ ‬بأنه‭ ‬شخصيا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬كثيرا،‭ ‬ولذلك‭ ‬بادر‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعبة‭ ‬لبنته‭ ‬مبكرا‭ ‬وبالتحديد‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬عمرها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬بنته‭ ‬نورين‭ ‬تسجل‭ ‬تطورا‭ ‬تصاعديا‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬لأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬يسعدنا‭ ‬ويسعدها‭ ‬شخصيا،‭ ‬ويحفزها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬المجهود‭ ‬والتدريب‭ ‬والعطاء‭ ‬متى‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬للأمام‭.‬

ولفت‭ ‬والد‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورين‭ ‬أنه‭ ‬لأمر‭ ‬مسعد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اهتماما‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬وأي‭ ‬تطور‭ ‬لها‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬لهذه‭ ‬الوقفة‭ ‬الرسمية‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للعبة‭ ‬الجمباز‭.‬

وعن‭ ‬حضور‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬لمؤازرتهم‭ ‬والوقوف‭ ‬خلفهم‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات‭ ‬ألا‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬الأبناء،‭ ‬رد‭ ‬ماجد‭ ‬المصري‭ ‬وقال‭: ‬هذا‭ ‬التواجد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬يعطي‭ ‬الأبناء‭ ‬دافعا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬بيكون‭ ‬منصب‭ ‬على‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬ويكونون‭ ‬مشدودين،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬عسانا‭ ‬أن‭ ‬نفعل،‭ ‬غير‭ ‬الدعم‭ ‬والمواصلة‭ ‬حتى‭ ‬يقفوا‭ ‬على‭ ‬أقدامهم،‭ ‬وهذا‭ ‬واجبنا‭ ‬كأولياء‭ ‬أمور‭.‬

MENAFN29102024000055011008ID1108831167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث