ماجد المصري: حضورنا يعطي الأبناء دفعة معنوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفاد ماجد المصري ولي أمر اللاعبة نورين عضوة منتخب الجمباز السعودي، بأنه شخصيا من محبي هذه اللعبة كثيرا، ولذلك بادر إلى توفير فرص ممارسة اللعبة لبنته مبكرا وبالتحديد منذ أن كان عمرها ثلاث سنوات.
وقال إن بنته نورين تسجل تطورا تصاعديا من مشاركة لأخرى، وهذا شيء يسعدنا ويسعدها شخصيا، ويحفزها في الوقت ذاته إلى مضاعفة المجهود والتدريب والعطاء متى أرادت أن تتقدم للأمام.
ولفت والد اللاعبة نورين أنه لأمر مسعد أن هناك اهتماما رسميا من القيادة السعودية لهذه اللعبة، وأي تطور لها يعود في المقام الأول لهذه الوقفة الرسمية والدعم الذي يقدم للعبة الجمباز.
وعن حضور أولياء أمور اللاعبين واللاعبات لمؤازرتهم والوقوف خلفهم خلال المنافسات ألا يشكل هذا ضغطا على الأبناء، رد ماجد المصري وقال: هذا التواجد من أولياء الأمور بدون شك يعطي الأبناء دافعا، غير أن الضغط بيكون منصب على أولياء الأمور، ويكونون مشدودين، ولكن ما عسانا أن نفعل، غير الدعم والمواصلة حتى يقفوا على أقدامهم، وهذا واجبنا كأولياء أمور.
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