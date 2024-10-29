انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله خلفا لنصرالله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت
– الوكالات: أعلن حزب الله اللبناني أمس انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما خلفا لحسن نصرالله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.
وأورد الحزب في بيان «عملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عامّا لحزب الله».
ونعيم قاسم (71 عاما) الذي يشغل منذ عام 1991 منصب نائب الأمين العام لحزب الله، كان أحد مؤسسيه في عام 1982.
وقال مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة فرانس برس، إنّ انتخابه جرى قبل يومين وتمّ إعلانه أمس.
وبحسب المصدر، سيشغل قاسم منصب الأمين العام للحزب حتى انتهاء الحرب، على أن يتم انتخاب مجلس شورى جديد يتولى انتخاب الأمين العام.
ويأتي انتخاب قاسم بعد اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين الذي كان يعتبر المرشح الأبرز لخلافة نصرالله.
وفي 23 أكتوبر، نعى الحزب صفي الدين مؤكدا أنه قضى كما سلفه، إضافة الى عدد من «إخوانه المجاهدين»، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الشهر ذاته.
على غرار صفي الدين، كان قاسم عضوا في مجلس الشورى التابع لحزب الله، الأمر الذي خوّله تبوّء منصب الأمين العام.
ويضم مجلس الشورى في الوقت الحالي خمسة أعضاء، بعدما كانوا سبعة، اغتيل منهم نصر الله وصفي الدين.
من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس، الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم من أن تعيينه «مؤقت ولن يدوم طويلاً».
ونشر جالانت عبر حسابه على منصة إكس صورة لقاسم أرفقها بعبارة «تعيين مؤقت، لن يدوم طويلا». وفي منشور منفصل كتب غالانت باللغة العبرية «العد التنازلي بدأ».
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