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انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله خلفا لنصرالله

10/29/2024 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬انتخاب‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬خلفا‭ ‬لحسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭.‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬عملاً‭ ‬بالآلية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لانتخاب‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬توافقت‭ ‬شورى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬سماحة‭ ‬الشيخ‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمينا‭ ‬عامّا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭.‬

ونعيم‭ ‬قاسم‭ (‬71‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسيه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1982‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنّ‭ ‬انتخابه‭ ‬جرى‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬وتمّ‭ ‬إعلانه‭ ‬أمس‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬سيشغل‭ ‬قاسم‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬جديد‭ ‬يتولى‭ ‬انتخاب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭. ‬

ويأتي‭ ‬انتخاب‭ ‬قاسم‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬لخلافة‭ ‬نصرالله‭. ‬

وفي‭ ‬23‭ ‬أكتوبر،‭ ‬نعى‭ ‬الحزب‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬قضى‭ ‬كما‭ ‬سلفه،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬‮«‬إخوانه‭ ‬المجاهدين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

على‭ ‬غرار‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬كان‭ ‬قاسم‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التابع‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬خوّله‭ ‬تبوّء‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭. ‬

ويضم‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء،‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬سبعة،‭ ‬اغتيل‭ ‬منهم‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وصفي‭ ‬الدين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬أمس،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تعيينه‭ ‬‮«‬مؤقت‭ ‬ولن‭ ‬يدوم‭ ‬طويلاً‮»‬‭. ‬

ونشر‭ ‬جالانت‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬صورة‭ ‬لقاسم‭ ‬أرفقها‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬تعيين‭ ‬مؤقت،‭ ‬لن‭ ‬يدوم‭ ‬طويلا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬منشور‭ ‬منفصل‭ ‬كتب‭ ‬غالانت‭ ‬باللغة‭ ‬العبرية‭ ‬‮«‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬بدأ‮»‬‭.‬

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