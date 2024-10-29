السلطات اللبنانية: غارات إسرائيلية على سهل البقاع تقتل أكثر من 60

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬عمال‭ ‬إنقاذ‭ ‬يواصلون‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وكثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المسلحة‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬لبنانيون‭ ‬وجماعات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وسكان‭ ‬البلدات‭ ‬المتضررة‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬عشوائية‭. ‬

ولم‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬

وذكر‭ ‬بشير‭ ‬خضر‭ ‬محافظ‭ ‬بعلبك‭ ‬الهرمل‭ ‬أن‭ ‬67‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬آخرون،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭. ‬

وقال‭ ‬خضر‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬يمثل‭ ‬فقط‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬انتشالهم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭. ‬كان‭ ‬أعنف‭ ‬يوم‭ ‬لمحافظة‭ ‬بعلبك‭ ‬منذ‭ ‬سنة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬نزيه‭ ‬نون‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الرام‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬يشمل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬وأطفالها‭ ‬الأربعة‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬من‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الى‭ ‬تلة‭ ‬عند‭ ‬الأطراف‭ ‬الشرقية‭ ‬لبلدة‭ ‬الخيام،‭ ‬في‭ ‬أعمق‭ ‬نقطة‭ ‬يصلها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬توغله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬دبابات‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬المطلة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تلة‭ ‬الحمامص‭ ‬والأطراف‭ ‬الشرقية‭ ‬لبلدة‭ ‬الخيام‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭. ‬

وكان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬ليلا‭ ‬استهدافه‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬تجمعا‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬نقطة‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متلاحقة‭ ‬استهداف‭ ‬تجمّعات‭ ‬جنود‭ ‬اسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭ ‬برشقات‭ ‬صاروخية‭ ‬وقذائف‭ ‬مدفعية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬بـ«صاروخ‭ ‬موجه‮»‬‭ ‬دبابة‭ ‬ميركافا‭ ‬جنوب‭ ‬البلدة‭ ‬ما‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬احتراقها‭ ‬ووقوع‭ ‬طاقمها‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وشرقها‭. ‬وأطلقت‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬يعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬التصدّي‭ ‬لمحاولات‭ ‬تسلّل‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬قرى‭ ‬حدودية،‭ ‬والاشتباك‭ ‬معها‭ ‬داخل‭ ‬بعض‭ ‬البلدات‭ ‬الحدودية‭ ‬‮«‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‮»‬‭. ‬