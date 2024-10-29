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مجزرة مروعة جديدة..استشهاد نحو 100 فلسطيني بينهم 20 طفلا في قصف إسرائيل لمبنى سكني في بيت لاهيا

10/29/2024 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬استشهدوا،‭ ‬وأُصيب‭ ‬عشرات‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‭ ‬ببلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬20‭ ‬طفلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الاسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬افاد‭ ‬إسماعيل‭ ‬الثوابتة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬بغزة‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬يبلغ‭ ‬93‭ ‬شخصا‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬عدة‭ ‬جثث‭ ‬ملفوفة‭ ‬في‭ ‬بطاطين‭ ‬مسجاة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬خارج‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬طوابق‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬فيه‭ ‬انتشال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬والناجين‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬هرع‭ ‬الجيران‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭. ‬

وقال‭ ‬ربيع‭ ‬الشندغلي‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬جباليا‭ ‬الى‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭: ‬‮«‬وقع‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬وكان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬تواجدنا‭. ‬كنت‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬عادي‭. ‬مع‭ ‬شروق‭ ‬الشمس،‭ ‬خرجنا‭ ‬وبدأ‭ ‬الناس‭ ‬ينتشلون‭ ‬جثثا‭ ‬وأشلاء‭ ‬ومصابين‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الردم‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬معظم‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬والناس‭ ‬يحاولون‭ ‬إنقاذ‭ ‬الجرحى،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مستشفيات‭ ‬ولا‭ ‬علاج‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬إسماعيل‭ ‬عويضة،‭ ‬كان‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬انتشال‭ ‬الجثث،‭ ‬في‭ ‬لقطات‭ ‬الفيديو‭: ‬‮«‬عشرات‭ ‬الشهداء،‭ ‬وعشرات‭ ‬النازحين‭ ‬أقاموا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنزل،‭ ‬تم‭ ‬قصف‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭... ‬وزي‭ ‬ما‭ ‬أنت‭ ‬شايف‭ ‬الشهداء‭ ‬هون،‭ ‬وزي‭ ‬ما‭ ‬أنت‭ ‬شايف‭ ‬الأشلاء‭ ‬على‭ ‬الحيطان‭ ‬هاي‭ ‬معلقة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬لمصابي‭ ‬القصف‭ ‬لأن‭ ‬الأطباء‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬القريب‭. ‬وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬فإن‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬سيكون‭ ‬مصيرهم‭ ‬الموت‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬دعا‭ ‬مدير‭ ‬المستشفيات‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مروان‭ ‬الهمص‭ ‬كل‭ ‬الأطباء‭ ‬الجراحين‭ ‬‮«‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬لمحاولة‭ ‬إنقاذ‭ ‬المصابين‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬أثناء‭ ‬إسعاف‭ ‬مصابي‭ ‬مجزرة‭ ‬مشروع‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‮»‬،‭ ‬مناشدا‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالتفرج‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

واستهدف‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬أيضا‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ورفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بحسب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬367‭. ‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ (‬888‭) ‬بجروح‭ ‬خطرة‭.‬

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