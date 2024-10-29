مجزرة مروعة جديدة..استشهاد نحو 100 فلسطيني بينهم 20 طفلا في قصف إسرائيل لمبنى سكني في بيت لاهيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قطاع غزة - الوكالات: قالت وزارة الصحة في غزة إن نحو مائة استشهدوا، وأُصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا ببلدة بيت لاهيا في شمال القطاع أمس.
وقال مسعفون إن 20 طفلا على الأقل من بين الشهداء.
وأضافت الوزارة في بيان: «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وفي وقت سابق افاد إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن عدد الشهداء يبلغ 93 شخصا.
وأظهرت لقطات فيديو حصلت عليها رويترز عدة جثث ملفوفة في بطاطين مسجاة على الأرض خارج مبنى من أربعة طوابق تعرض للقصف. وفي الوقت الذي جرى فيه انتشال مزيد من الجثث والناجين من تحت الأنقاض هرع الجيران للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وقال ربيع الشندغلي (30 عاما) وهو نازح من بلدة جباليا الى مدرسة في بيت لاهيا: «وقع الانفجار في الليل وكان قريبا من مكان تواجدنا. كنت أعتقد أنه قصف عادي. مع شروق الشمس، خرجنا وبدأ الناس ينتشلون جثثا وأشلاء ومصابين من تحت الردم».
وتابع: «معظم الشهداء من النساء والأطفال، والناس يحاولون إنقاذ الجرحى، لكن لا توجد مستشفيات ولا علاج».
وقال شاهد آخر يدعى إسماعيل عويضة، كان يساعد في انتشال الجثث، في لقطات الفيديو: «عشرات الشهداء، وعشرات النازحين أقاموا في هذا المنزل، تم قصف المنزل من غير سابق إنذار... وزي ما أنت شايف الشهداء هون، وزي ما أنت شايف الأشلاء على الحيطان هاي معلقة».
وقالت وزارة الصحة أمس إنه لم يتسن تقديم الرعاية الطبية لمصابي القصف لأن الأطباء اضطروا إلى إخلاء مستشفى كمال عدوان القريب. وذكرت الوزارة في بيان: «دون تدخل فإن الحالات الحرجة سيكون مصيرهم الموت».
وفي وقت لاحق دعا مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص كل الأطباء الجراحين «للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين». وأضاف: «مستشفى كمال عدوان خارج عن الخدمة وجيش الاحتلال يطلق النار أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا»، مناشدا العالم «التحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية» في قطاع غزة.
واستهدف قصف جوي أيضا وسط قطاع غزة ورفح في الجنوب بحسب جيش الاحتلال.
إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل أربعة جنود في شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر 2023 إلى 367.
وأشار بيان لجيش الاحتلال إلى إصابة ضابط في الوحدة (888) بجروح خطرة.
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