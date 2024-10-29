ممتلكات و((سايفن)) القابضة تعلنان التعاون لتعزيز خطط نمو ماكلارين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين، وشركة «سايفن» القابضة والمتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية ومقرها أبو ظبي، اليوم عن توقيع إتفاقية مبدئية لغايات مناقشة آفاق التعاون والشراكة للاستثمار في ماكلارين وتعزيز خطط نموها.
وستشهد الشراكة المحتملة حصول شركة»سايفن» القابضة على الملكية الكاملة لأعمال تصنيع السيارات في ماكلارين، بالإضافة إلى الحصول على حصة غير مسيطرة في مجموعة ماكلارين.
سيساهم هذا التعاون من قبل شركة «سايفن» القابضة في تسريع عملية نمو ماكلارين من خلال توفير رأس المال والخبرات الهندسية المتقدمة والتقنيات الرائدة خاصة في مجال المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى توظيف الخبرات الصناعية المتنوعة لشركة «سايفن» القابضة وفريق عملها المتمرس، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها في كل من شركة «نيو» العالمية و «فورسفن» و «جوردون موري تكنولوجيز»، والتي من شأنها
تحقيق التوافق وتعزيز التكامل مع استراتيجية منتجات ماكلارين.
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