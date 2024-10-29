Wednesday, 30 October 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممتلكات و((سايفن)) القابضة تعلنان التعاون لتعزيز خطط نمو ماكلارين

10/29/2024 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬سايفن‮»‬‭ ‬القابضة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الأصول‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ومقرها‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬إتفاقية‭ ‬مبدئية‭ ‬لغايات‭ ‬مناقشة‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬ماكلارين‭ ‬وتعزيز‭ ‬خطط‭ ‬نموها‭.‬

وستشهد‭ ‬الشراكة‭ ‬المحتملة‭ ‬حصول‭ ‬شركة‮»‬سايفن‮»‬‭ ‬القابضة‭ ‬على‭ ‬الملكية‭ ‬الكاملة‭ ‬لأعمال‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬ماكلارين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬غير‭ ‬مسيطرة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ماكلارين‭.‬

سيساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سايفن‮»‬‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬نمو‭ ‬ماكلارين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والخبرات‭ ‬الهندسية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرائدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬الخبرات‭ ‬الصناعية‭ ‬المتنوعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سايفن‮»‬‭ ‬القابضة‭ ‬وفريق‭ ‬عملها‭ ‬المتمرس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نيو‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬و‭ ‬‮«‬فورسفن‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬جوردون‭ ‬موري‭ ‬تكنولوجيز‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‮
‬‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬منتجات‭ ‬ماكلارين‭.‬

MENAFN29102024000055011008ID1108831163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث