ممتلكات و((سايفن)) القابضة تعلنان التعاون لتعزيز خطط نمو ماكلارين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستشهد‭ ‬الشراكة‭ ‬المحتملة‭ ‬حصول‭ ‬شركة‮»‬سايفن‮»‬‭ ‬القابضة‭ ‬على‭ ‬الملكية‭ ‬الكاملة‭ ‬لأعمال‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬ماكلارين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬غير‭ ‬مسيطرة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ماكلارين‭.‬

سيساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سايفن‮»‬‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬نمو‭ ‬ماكلارين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والخبرات‭ ‬الهندسية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرائدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬الخبرات‭ ‬الصناعية‭ ‬المتنوعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سايفن‮»‬‭ ‬القابضة‭ ‬وفريق‭ ‬عملها‭ ‬المتمرس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نيو‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬و‭ ‬‮«‬فورسفن‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬جوردون‭ ‬موري‭ ‬تكنولوجيز‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‮

‬‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬منتجات‭ ‬ماكلارين‭.‬