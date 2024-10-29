سيكو توقع على اتفاقية مبادئ تمكين المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية الذي يتمتع بوجود راسخ في البحرين والسعودية والإمارات، أمس التوقيع رسمياً على اتفاقية مبادئ تمكين المرأة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والمعنية بتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع.
وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: «نحن فخورون بانضمامنا الى الموقّعين والداعمين لمبادئ تمكين المرأة والمنظمات التي تشاركنا نفس الرؤى والتي تحرص على تطبيق معايير التنوع والمساواة والشمولية. إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمسيرة إنجازات سيكو المتواصلة في مجال تمكين المرأة، وذلك في ظل قناعتنا بدور المرأة الراسخ في دعم جهود التنمية المستدامة في المملكة المتمثلة في المبادرات والجهود الحثيثة للمجلس الأعلى للمرأة.
ومن خلال الامتثال لمبادئ تمكين المرأة، فإننا نحرص على خلق ثقافة مؤسسية وتوفير قاعدة متينة وبيئة صحية ترتكز على تحقيق التنوع الذي يشجع الابتكار ويضمن تعزيز قوتنا التنافسية».
من ناحية أخرى، رحبت جانيكي فان دير غراف-كوكلر، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهذه الخطوة قائلة: من خلال هذه الخطوة، تكون سيكو قد انضمت إلى الشبكة الإقليمية التي تضم أكثر من 600 شركة في المنطقة، و10 , 000 شركة من جميع انحاء العالم، والتي تمثل شركات القطاع الخاص الرائدة في تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الاعمال التجارية. ويوفر برنامج مبادئ تمكين المرأة مجموعة واسعة من الحلول التي تساعد على تحقيق نتائج متميزة ليس فقط للمرأة ولكن تصب أيضاً في مصلحة الموظفين، والمؤسسات المشاركة، وأفراد المجتمع، والاقتصاد ككل.
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