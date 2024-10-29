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سيكو توقع على اتفاقية مبادئ تمكين المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة

10/29/2024 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬سيكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬م‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بوجود‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬أمس‭ ‬التوقيع‭ ‬رسمياً‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬مبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭ ‬والاتفاق‭ ‬العالمي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمعنية‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬والسوق‭ ‬والمجتمع‭.‬

وبمناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬قالت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيكو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بانضمامنا‭ ‬الى‭ ‬الموقّعين‭ ‬والداعمين‭ ‬لمبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والمنظمات‭ ‬التي‭ ‬تشاركنا‭ ‬نفس‭ ‬الرؤى‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬التنوع‭ ‬والمساواة‭ ‬والشمولية‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬تتويجاً‭ ‬لمسيرة‭ ‬إنجازات‭ ‬سيكو‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قناعتنا‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.
‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الامتثال‭ ‬لمبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬فإننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬وتوفير‭ ‬قاعدة‭ ‬متينة‭ ‬وبيئة‭ ‬صحية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التنوع‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬الابتكار‭ ‬ويضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬قوتنا‭ ‬التنافسية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬رحبت‭ ‬جانيكي‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬غراف‭-‬كوكلر،‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬قائلة‭: ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬تكون‭ ‬سيكو‭ ‬قد‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬و10 , 000‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاعمال‭ ‬التجارية‭. ‬ويوفر‭ ‬برنامج‭ ‬مبادئ‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للمرأة‭ ‬ولكن‭ ‬تصب‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الموظفين،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬ككل‭.‬

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