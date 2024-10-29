أكثر من 80% من رائدات الأعمال في البحرين زاد اعتمادهنّ التقنيات الرقمية في أعمالهن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت
Visa ، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عودة مبادرتها العالمية «هي التالية» (
She's
Next ) الرامية إلى دعم رائدات الأعمال في تمويل وإدارة مشاريعهن الصغيرة ومواصلة النمو والتوسع. ويتم تنظيم النسخة الثانية من المبادرة هذا العام بالشراكة مع بنك البحرين الإسلامي ومركز ابتكر للبحرين.
واعتباراً من 14 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2024، يمكن لرائدات الأعمال من جميع الصناعات والقطاعات في البحرين التقدم بطلب المشاركة في مبادرة «هي التالية»، حيث ستحصل فائزتان على منح تصل قيمتها الإجمالية إلى 55 , 000 دولار أمريكي، كما ستحصل 15 متأهلة للنهائيات على فرص المشاركة في ورشة عمل تدريبية مخصصة لهن. وستتمكن جميع المتقدمات من المشاركة في تدريب عبر الإنترنت بجانب إمكانية الاستفادة من موارد نادي «هي التالية» ومن بينها، برنامج المهارات العملية للأعمال، ومجتمع يضم العديد من رائدات الأعمال. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز رحلة نموهن وتقدمهن عبر تقديم التمويل والإرشاد والتدريب المتخصص، وإتاحة فرص التواصل، وتعزيز شبكة معارفهن على نطاق واسع.
وفي عام 2023، قدّمت Visa في دول الخليج بالتعاون مع مركز التجارة الدولية عبر مبادرتي «هي التالية» و SheTrades التدريب اللازم لـ340 سيدة من ست دول، بجانب دعم أكثر من 12 , 000 موظفة.
وبعدما أفادت نسبة 96 % من المشاركات بتحسّن مهاراتهن وزيادة مستوى الثقة لدى 97 % ، من المتوقع مواصلة توسيع هذه الشراكة، حيث تستهدف المبادرة صقل مهارات مالكات الشركات في مجال إدارة الأعمال والتقنيات الرقمية، وتحسين قدرتهن التنافسية في مجال التصدير ودخول الأسواق فضلاً عن تعزيز الشمول المالي.
وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان: «يسرنا أن نطلق نسخة جديدة من مبادرة Visa العالمية «هي التالية» لدعم وتمكين الشركات المملوكة من النساء في البحرين بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي. وقد أظهرت الدراسة التي أجريناها مؤخراً أن الوصول إلى رأس المال لا يزال يشكل تحدياً بالنسبة لهذه الشركات، حيث ذكر نحو ثلث رائدات الأعمال المشاركات في الدراسة الاستطلاعية (28 % ) أن الوصول إلى رأس المال كان عائقاً كبيراً في وجه نمو الأعمال، ومن هنا تفخر Visa بدعم المزيد من الشركات المملوكة من النساء في البحرين من خلال تقديم التمويل اللازم والتوجيه والإرشاد والموارد الضرورية بما يسهم في دعم خططها للتوسع ومواصلة النمو والازدهار».
من جانبها، صرحت فاطمة العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلةً: «نحن سعداء جداً بتعاوننا مع شركة Visa من خلال مبادرة «هي التالية» التي تهدف إلى دعم وتمكين رائدات الأعمال في مملكة البحرين. لا يقتصر دور المبادرة على توفير التمويل والتوجيه لرائدات الأعمال فحسب، بل تسهم في بناء مجتمع داعم لهن وبيئة محفزة تساعدهن على التطور والنمو والابتكار. نلتزم في بنك البحرين الإسلامي بدعم التحول الرقمي والمساهمة في نمو وتطور الشركات المملوكة من قبل النساء، وذلك عبر ضمان حصولهن على الأدوات والموارد اللازمة التي تمكّنهن من تحقيق النجاح في سوق تتسم بالمنافسة الشديدة».
وأضافت العلوي قائلةً: «تعكس مبادرة «هي التالية» حرصنا وتوجهنا الرامي إلى تعزيز الشمول المالي ودعم المرأة لتتمكن من المساهمة في عجلة النمو والتطور الاقتصادي. ومن خلال تقديم برامج تدريبية في مجالات متخصصة تم تصميمها خصيصاً لرائدات الأعمال، وإتاحة فرص التواصل المثمر وتوفير الموارد القيّمة، فإننا نسعى إلى دعم ومساعدة رائدات الأعمال في مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهن في قطاع الأعمال. كما نؤمن بأن استثمارنا في دعم وتنمية المرأة هو استثمار طويل الأمد يساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد البحرين، متطلعين قدماً إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي ستتركه هذه المبادرة على حياة رائدات الأعمال ومجتمعاتهن».
بدوره، قال محمد السبيعي رئيس مركز ابتكر للبحرين: «يجسد هذا البرنامج التزامنا بمساعدة السيدات على فتح آفاق فرص جديدة وتوسيع نطاق أعمالهن للمساهمة في تأسيس منظومة شاملة ومزدهرة لقطاع ريادة الأعمال في البحرين. نحن متحمسون للشراكة مع Visa وبنك البحرين الإسلامي لتفعيل أنشطة البرنامج في نسخته الثانية، وتوطين هذه المبادرة المبتكرة لضمان اتساع نطاق تأثيرها على مستوى مملكة البحرين».
وتأتي مبادرة «هي التالية» في إطار جهود Visa لدعم رحلة التحول الرقمي في الشركات المملوكة من النساء، وقدّمت المبادرة الإصدار الأول من مؤشر Visa للرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء في البحرين. ويسجل المؤشر نتائج الشركات بناءً على 5 محاور، هي الحضور الإلكتروني، وقبول المدفوعات الرقمية، ومستوى الوعي بأمن المدفوعات، والتفاعل مع العملاء، والاحتفاظ بهم. وفي البحرين، أظهر المؤشر أن الشركات المملوكة من النساء سجلت أعلى نتائج في الحضور الإلكتروني، وقبول المدفوعات الرقمية، والوعي بأمن المدفوعات.
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