أكثر من 80% من رائدات الأعمال في البحرين زاد اعتمادهنّ التقنيات الرقمية في أعمالهن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)VisaShe'sNext

واعتباراً‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬يمكن‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الصناعات‭ ‬والقطاعات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستحصل‭ ‬فائزتان‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬إلى‭ ‬55 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬كما‭ ‬ستحصل‭ ‬15‭ ‬متأهلة‭ ‬للنهائيات‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬مخصصة‭ ‬لهن‭. ‬وستتمكن‭ ‬جميع‭ ‬المتقدمات‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بجانب‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬بينها،‭ ‬برنامج‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬للأعمال،‭ ‬ومجتمع‭ ‬يضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬رحلة‭ ‬نموهن‭ ‬وتقدمهن‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬التمويل‭ ‬والإرشاد‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص،‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬التواصل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬معارفهن‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬قدّمت‭ ‬ Visa ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬مبادرتي‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬و SheTrades ‭ ‬التدريب‭ ‬اللازم‭ ‬لـ340‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬دول،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12 , 000‭ ‬موظفة‭. ‬

وبعدما‭ ‬أفادت‭ ‬نسبة‭ ‬96 % ‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬بتحسّن‭ ‬مهاراتهن‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬لدى‭ ‬97 % ،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬مواصلة‭ ‬توسيع‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬مالكات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتحسين‭ ‬قدرتهن‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصدير‭ ‬ودخول‭ ‬الأسواق‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬بيلون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬ Visa ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬ Visa ‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجريناها‭ ‬مؤخراً‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يشكل‭ ‬تحدياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬ذكر‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الاستطلاعية‭ (‬28 % ‭) ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬كان‭ ‬عائقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تفخر‭ ‬ Visa ‭ ‬بدعم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬والتوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬والموارد‭ ‬الضرورية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬خططها‭ ‬للتوسع‭ ‬ومواصلة‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬بتعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Visa ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬دور‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬والتوجيه‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬داعم‭ ‬لهن‭ ‬وبيئة‭ ‬محفزة‭ ‬تساعدهن‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‭ ‬والابتكار‭. ‬نلتزم‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بدعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النساء،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬ضمان‭ ‬حصولهن‭ ‬على‭ ‬الأدوات‭ ‬والموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تمكّنهن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬تتسم‭ ‬بالمنافسة‭ ‬الشديدة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬العلوي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬حرصنا‭ ‬وتوجهنا‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬ودعم‭ ‬المرأة‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متخصصة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬خصيصاً‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال،‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬التواصل‭ ‬المثمر‭ ‬وتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬القيّمة،‭ ‬فإننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬ومساعدة‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافهن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭. ‬كما‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬استثمارنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬المرأة‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين،‭ ‬متطلعين‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬ستتركه‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬ومجتمعاتهن‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬السبيعي‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬ابتكر‭ ‬للبحرين‭: ‬‮«‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التزامنا‭ ‬بمساعدة‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالهن‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة‭ ‬ومزدهرة‭ ‬لقطاع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬ Visa ‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتفعيل‭ ‬أنشطة‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية،‭ ‬وتوطين‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المبتكرة‭ ‬لضمان‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬ Visa ‭ ‬لدعم‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬وقدّمت‭ ‬المبادرة‭ ‬الإصدار‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مؤشر‭ ‬ Visa ‭ ‬للرقمنة‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويسجل‭ ‬المؤشر‭ ‬نتائج‭ ‬الشركات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬محاور،‭ ‬هي‭ ‬الحضور‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وقبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬ومستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بأمن‭ ‬المدفوعات،‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬العملاء،‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بهم‭. ‬وفي‭ ‬البحرين،‭ ‬أظهر‭ ‬المؤشر‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬سجلت‭ ‬أعلى‭ ‬نتائج‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وقبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والوعي‭ ‬بأمن‭ ‬المدفوعات‭.‬