وزيرة الصحة تنال جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حازت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة «جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي»؛ تقديرا لإسهاماتها في تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة، وذلك خلال حفل الاحتفاء بمرور 25 سنة على تأسيس اتحاد المستشفيات العربية، وتكريم القياديين الروّاد في قطاع الصحة، الذي أقيم خلال الفترة 29-30 أكتوبر 2024 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
وأكدت وزيرة الصحة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الرعاية الدائمة والاهتمام الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدعم المتواصل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، معربةً عن فخرها بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية ودعم وإسهاماتها الفعّالة في مختلف القطاعات ضمن مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأشارت إلى أن هذا التكريم يُمثل تتويجا لجهود فريق العمل في المنظومة الصحية بمملكة البحرين التي تسعى دوما للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
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