وزيرة الصحة تنال جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬الرعاية‭ ‬الدائمة‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يُمثل‭ ‬تتويجا‭ ‬لجهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬دوما‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬