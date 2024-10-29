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مجلس الخدمة المدنية يناقش مقترح إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية

10/29/2024 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ28‭ ‬لمجلس‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬استعرض‭ ‬تقريراً‭ ‬حول‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬مقترح‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬عددِ‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءة‭.‬

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