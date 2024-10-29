مجلس الخدمة المدنية يناقش مقترح إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الـ28 لمجلس الخدمة المدنية.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» أن مجلس الخدمة المدنية استعرض تقريراً حول الموارد البشرية بالقطاع الحكومي.
كما ناقش مجلس الخدمة المدنية مقترح إعادة هيكلة عددِ من الجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
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