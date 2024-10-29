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التنسيقية تطلع على مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة

10/29/2024 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ494‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬تابعت‭ ‬مستجدات‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬وكذلك‭ ‬استعرضت‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

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