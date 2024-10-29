التنسيقية تطلع على مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة
التاريخ
10/29/2024 7:10:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ494.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» أن اللجنة التنسيقية اطلعت على مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة (2022-2026)، تابعت مستجدات مشاريع القوانين ذات الأولوية، وكذلك استعرضت مستجدات مشروع تطوير الخدمات الحكومية.
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