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ولي العهد رئيس الوزراء: أبناء البحرين يواصلون ترسيخ التميز البحريني

10/29/2024 7:10:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاستمرار في تبني المبادرات التي تعزز مكانة البحرين وقدراتها في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية

الترحيب بدورة الألعاب المدرسية الدولية
2024 وبحجم المشاركة القياسية فيها

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أن‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬يواصلون‭ ‬ترسيخ‭ ‬التميز‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬كافة‭ ‬لرفع‭ ‬مكانة‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسيته‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وقدراتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تبنيها‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التميز‭ ‬البحريني‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التنظيمية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجميع‭ ‬لإظهار‭ ‬الدورة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المنشود‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عطاء،‭ ‬وما‭ ‬يحققونه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين،‭ ‬مقروناً‭ ‬بالتميز‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬عنواناً‭ ‬لعملهم،‭ ‬هو‭ ‬مبعث‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للجميع،‭ ‬ويعكس‭ ‬روح‭ ‬العزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬لدى‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الدورات‭ ‬والبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وأبنائها،‭ ‬ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬وبحجم‭ ‬المشاركة‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاحهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭.

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