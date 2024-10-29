ولي العهد رئيس الوزراء: أبناء البحرين يواصلون ترسيخ التميز البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاستمرار في تبني المبادرات التي تعزز مكانة البحرين وقدراتها في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية
الترحيب بدورة الألعاب المدرسية الدولية
2024 وبحجم المشاركة القياسية فيها
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن أبناء مملكة البحرين ضمن فريق البحرين يواصلون ترسيخ التميز البحريني في مختلف الميادين، عبر تقديم أروع الأمثلة في العطاء وبذل الجهود كافة لرفع مكانة الوطن وتعزيز تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية. وأشار سموه إلى الاستمرار في تبني المبادرات التي تعزز مكانة البحرين وقدراتها في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية، بما يتوافق مع رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشاد سموه بالخطط والبرامج التي يتم تبنيها لتطوير القطاع الرياضي بمملكة البحرين، وما تحظى به من دعمٍ ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، متمنيًا سموه أن تتواصل النجاحات التي يحققها أبناء البحرين في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ التميز البحريني ورفع علم المملكة عالياً في المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 التي تستضيفها مملكة البحرين تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وأعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة التنفيذية للدورة، حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود التنظيمية المميزة التي بذلها الجميع لإظهار الدورة بالمستوى المنشود.
وقال سموه إن ما يقدمه أبناء البحرين من عطاء، وما يحققونه من نجاحات في مختلف الميادين، مقروناً بالتميز الذي أصبح عنواناً لعملهم، هو مبعث فخر واعتزاز للجميع، ويعكس روح العزيمة والإصرار لدى أبناء الوطن، كما أشار سموه إلى الدور المهم الذي تلعبه الدورات والبطولات الرياضية في بناء جسور التواصل والتعاون الفاعل بين الدول وأبنائها، ورحب سموه بدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، وبحجم المشاركة القياسية في النسخة التي تستضيفها مملكة البحرين.
من جهتهم، أعرب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، وأعضاء اللجنة، عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه الذي أسهم في نجاحهم في تنظيم هذه الدورة الدولية، مؤكدين حرصهم على الاستمرار في إبراز المكانة المرموقة لمملكة البحرين في تنظيم الفعاليات الدولية.
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