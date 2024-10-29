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ملف البطالة يشعل جلسة النواب

10/29/2024 7:10:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المجلس يمرر قانونا لتقييد توظيف الأجانب.. والحكومة تؤكد انخفاضهم بنسبة 17%

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتقييد‭ ‬نطاق‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الأجانب‭ ‬لتولي‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة،‭ ‬باشتراط‭ ‬امتلاك‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال،‭ ‬وبعقد‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬قابل‭ ‬للتجديد‭ ‬مدة‭ ‬مماثلة،‭ ‬وبموافقة‭ ‬لجنة‭ ‬يشكلها‭ ‬الديوان،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬خلالها‭ ‬بتدريب‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬المواطن‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬أمام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬مناقشات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬البطالة،‭ ‬مطالبين‭ ‬الحكومة‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬جادة‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تؤرق‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية،‭ ‬فيما‭ ‬صرح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬5 , 800‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬أجنبي‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬وذلك‭ ‬يعني‭ ‬انخفاض‭ ‬17 % ‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الأجانب‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬28‭ ‬وظيفة‭ ‬لا‭ ‬تستلزم‭ ‬ماجستير‭ ‬ولم‭ ‬يتقدم‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬بحريني،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اشتراط‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الوظائف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأجانب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬المؤهل‭ ‬الحالي‭ ‬المشترط‭ ‬هو‭ ‬البكالوريوس‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬وزارات‭ ‬الدولة‭ ‬تكلف‭ ‬181‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬المملكة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بادرت‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأطباء‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وبيّن‭ ‬العليوي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬توظيف‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬بمعدل‭ ‬راتب‭ ‬شهري‭ ‬750‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬أجنبي‭ ‬فقط،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تبدي‭ ‬جديتها‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬يؤرق‭ ‬العائلات‭ ‬البحرينية‭.‬

وتطرق‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬تقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬عن‭ ‬البطالة‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬دق‭ ‬لناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬لمشكلة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬ان‭ ‬تجد‭ ‬حلًا‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مكاتب‭ ‬النواب‭ ‬أصبحت‭ ‬تعج‭ ‬بالسير‭ ‬الذاتية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬طرح‭ ‬قراطة‭ ‬سؤالًا‭ ‬‮«‬متى‭ ‬سيبني‭ ‬هذا‭ ‬المواطن‭ ‬مستقبله‭ ‬وهل‭ ‬البحريني‭ ‬يبني‭ ‬مستقبله‭ ‬بعمر‭ ‬الـ70‭ ‬سنة»؟

وأكد‭ ‬قراطة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬مواطن‭ ‬يتخرجون‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬ويكون‭ ‬مصيرهم‭ ‬الجلوس‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬العوائل‭ ‬عدد‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أفراد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬اثنين‭ ‬فقط‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إن‭ ‬قضية‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أصبحت‭ ‬قضية‭ ‬وطنية‭ ‬بامتياز‭ ‬بحيث‭ ‬يجب‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الأجانب،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أجانب‭ ‬يعملون‭ ‬منذ‭ ‬45‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬بيّن‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬أن‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬تمتلئ‭ ‬بالأجانب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬بوعنق‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬خصصت‭ ‬وظائف‭ ‬للمواطنين‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نرى‭ ‬الإعلانات‭ ‬والأخبار‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬سنويًا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رؤيتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ونتمنى‭ ‬جدية‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬

وقالت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭: ‬‮«‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬البحريني‭ ‬غير‭ ‬كفء‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يتنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه‮»‬،‭ ‬رافضةً‭ ‬التشكيك‭ ‬بقدرات‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬وبكفاءتهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬ثروة‭ ‬عمالية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬أجنبي‭ ‬يحتلون‭ ‬وظائف‭ ‬حكومية،‭ ‬وأن‭ ‬حجم‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬بلغ‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬واصفة‭ ‬وجود‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬عاطل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬بطالة‭ ‬النخبة‮»‬‭ ‬فمنهم‭ ‬أطباء‭ ‬ومعلمون‭ ‬كما‭ ‬طالت‭ ‬البطالة‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬المزورة‭ ‬للأجانب‭ ‬من‭ ‬الخارج‭. ‬

بينما‭ ‬أكدت‭ ‬النائب‭ ‬باسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬يلجأون‭ ‬الى‭ ‬مكاتب‭ ‬النواب‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬لطلب‭ ‬الوظائف‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للبطالة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬لربط‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬وإدراجها‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬واحدة‭.‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬للأجانب‭ ‬بسبب‭ ‬خبراتهم‭ ‬المتراكمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬الآخرين‭ ‬بالتدريب‭ ‬فلا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬نقله‭ ‬أو‭ ‬التدرب‭ ‬عليه،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬الحالي‭ ‬فيه‭ ‬ثغرة‭ ‬وتم‭ ‬استغلالها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الأجانب‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬رفض‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬بتقييد‭ ‬نطاق‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الأجانب‭ ‬لتولي‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة،‭ ‬باشتراط‭ ‬امتلاك‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬ذاته،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬تتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬والداخل‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تخصصات‭ ‬تستدعي‭ ‬استقدام‭ ‬الأجانب‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬البحريني‭ ‬التعلم‭ ‬منها‭ ‬ولهذا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حكر‭ ‬الأجنبي‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬الماجستير،‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬خبرات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬سنوات‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬للماجستير‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬ليست‭ ‬معيارا‭ ‬للخبرة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬البحريني‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬اكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬ولا‭ ‬مانع‭ ‬للخبرات‭ ‬الخارجية‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭.‬


موافقة نيابية على زيادة فترة سداد أقساط «الإسكان»

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬قدمه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يدعو‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬فترة‭ ‬سداد‭ ‬الأقساط‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬المنتفعين‭ ‬بكافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬،‭ ‬لتتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬الحالي‭ ‬وهو‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬حتى‭ ‬35‭ ‬عاما‭.‬

وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬معينا‭ ‬لاستقطاعه‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري،‭ ‬داعيا‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬حقيقية‭ ‬للمواطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وبيّن‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تثبيت‭ ‬الأقساط‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬ويجب‭ ‬دراسة‭ ‬وضع‭ ‬المواطن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خيارات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬المواطن‭ ‬تثبيت‭ ‬الأقساط‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬معين‭ ‬له‭ ‬الخيار‭ ‬بذلك‭.‬

وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أنه‭ ‬استشعارًا‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬تم‭ ‬تجميده‭ ‬مؤقتًا‭ ‬لمعالجة‭ ‬العيوب‭ ‬أو‭ ‬خلق‭ ‬برنامج‭ ‬بديل‭ ‬يحل‭ ‬محله،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ألفا،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭.‬


مشادة حادة بعد طلب رفع الحصانة عن حمد الدوي بسبب قضية «أمواج»

شهدت‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مشادة‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قضية‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬بسبب‭ ‬مداخلاته‭ ‬وتصريحاته‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬الجزيرة‭.. ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬وبعد‭ ‬المشادات‭ ‬الكلامية‭ ‬إن‭ ‬النائبين‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬وخالد‭ ‬بوعنق‭ ‬هما‭ ‬من‭ ‬قدما‭ ‬بلاغات‭ ‬ضده،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬الدوي‭ ‬وانفعل‭ ‬بشدة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الجلسة‭ ‬الصباحية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تسوية‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬النائب‭.‬

وقال‭ ‬الدوي‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬شرف‭ ‬لي‭.. ‬وأنتم‭ ‬لا‭ ‬تريدون‭ ‬الحق‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بتعديل‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬عن‭ ‬الأمر،‭ ‬مما‭ ‬أشعل‭ ‬أجواء‭ ‬الجلسة‭ ‬بالصراخ‭ ‬والتوتر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تهدئته،‭ ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتدارك‭ ‬الأمر‭ ‬قرر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رفع‭ ‬الجلسة‭ ‬لأداء‭ ‬الصلاة‭.‬


اقتراح نيابي لوضع ضوابط مشددة لبيع

خـطوط الـهـواتف أو التنازل عنها للمـقـيمـين

قدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬خطوط‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬للمقيمين‭ ‬والزائرين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وقال‭ ‬مقدمو‭ ‬المقترح،‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك،‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد،‭ ‬حنان‭ ‬فردان،‭ ‬إن‭ ‬مقترحهم‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬خطوط‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬مبررات‭ ‬الاقتراح‭ ‬هو‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والانتشار‭ ‬الواسع‭ ‬لخطوط‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المجرمين‭ ‬استخدامها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬والابتزاز‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬سرية‭ ‬المكالمات‭ ‬وسهولة‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬بعد‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬متعددة‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭.‬

وأكد‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬المصاحبة‭ ‬للاقتراح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الضوابط‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تتبع‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬التخفي،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬الجناة‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬آلية‭ ‬التنفيذ‭ ‬والضوابط‭ ‬تشمل‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬لعدد‭ ‬الخطوط‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للأجنبي‭ ‬امتلاكها،‭ ‬وضمان‭ ‬تسجيلها‭ ‬بأسمائهم‭ ‬الحقيقية،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستخدميها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

واختتم‭ ‬النواب‭ ‬اقتراحهم‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمنه،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الضوابط‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬استقرار‭ ‬وازدهار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


وزارة الداخلية: أجهزة الهاتف بنك معلومات متنقل

قال‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إن‭ ‬أجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬اليوم‭ ‬تعد‭ ‬بنك‭ ‬معلومات‭ ‬متنقلا‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم،‭ ‬وقد‭ ‬ارتأت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حماية‭ ‬الأجهزة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬حماية‭ ‬تفوق‭ ‬حماية‭ ‬السرقة‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬عقوبتها‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬60‭ ‬دينارا‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النوابً‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بمعاقبة‭ ‬مرتكب‭ ‬السرقة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬السرقة‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬نقال‭ ‬أو‭ ‬حاسوب‭ ‬محمول‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬لوحي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أداة‭ ‬أو‭ ‬وسيلة‭ ‬إلكترونية‭ ‬أو‭ ‬مغناطيسية‭ ‬أو‭ ‬بصرية‭ ‬أو‭ ‬كهروكيميائية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أداة‭ ‬تدمج‭ ‬بين‭ ‬تقنيات‭ ‬الاتصال‭ ‬والحوسبة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أداة‭ ‬أخرى‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬البيانات‭ ‬ومعالجتها‭ ‬وتخزينها‭ ‬واسترجاعها‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭.‬

ويكون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للعقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لسرقة‭ ‬ما‭ ‬ذُكر‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬السرقة‭ ‬بقصد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬صور‭.‬

‎كما‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُجاوز‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬محل‭ ‬الجريمة‭ ‬هاتفا‭ ‬نقالاً‭ ‬أو‭ ‬حاسوباً‭ ‬محمولاً‭ ‬أو‭ ‬جهازاً‭ ‬لوحياً‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أداة‭ ‬أو‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬حديثة‭ ‬أخرى،‭ ‬ويُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬السنتين‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬أو‭ ‬الأدوات‭ ‬المذكورة‭ ‬بقصد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬صور‭.‬

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