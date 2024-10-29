السفارة التركية تحتفل بذكرى عيد الجمهورية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







وأعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لجمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬رئيسًا‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬101‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬لها‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬والثقافية،‭ ‬لاسيما‭ ‬منذ‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭.‬‮

‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تقدمت‭ ‬السفيرة‭ ‬التركية‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬على‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنية‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬‮

‬‭ ‬