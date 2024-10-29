السفارة التركية تحتفل بذكرى عيد الجمهورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت السفارة التركية حفل استقبال بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية للجمهورية التركية، وذلك بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، والشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن خالص تهاني مملكة البحرين لجمهورية تركيا الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى 101 لتأسيس الجمهورية، وتمنياتها لها مزيدا من التقدم والازدهار، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، لاسيما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل خمسة عقود.
من جانبها، تقدمت السفيرة التركية إيسن تشاكيل بالشكر والتقدير إلى مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، على اهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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