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السفارة التركية تحتفل بذكرى عيد الجمهورية

10/29/2024 7:10:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬الجمهورية‭ ‬للجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬والدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬والشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬‮



وأعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لجمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬رئيسًا‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬101‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬لها‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬والثقافية،‭ ‬لاسيما‭ ‬منذ‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭.‬‮

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تقدمت‭ ‬السفيرة‭ ‬التركية‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬على‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنية‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬‮
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