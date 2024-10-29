وزير الإعلام يستقبل رؤساء تحرير الصحف.. ويشيد بدور الصحافة الوطنية في تعزيز تلاحم المجتمع البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بالأداء المهني المتميز للصحافة الوطنية وما تتحلى به من قيم وطنية رفيعة ودورها في تقديم المحتوى الإخباري الموثوق والرأي المتزن والمسؤول، الذي يدعم جهود الوطن العزيز في مسار التنمية ويحافظ على مكتسباته.
وأكد أن هذا المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصحافة الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلها شريكا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الإعلام رؤساء تحرير الصحف المحلية، وقد نوه الوزير خلال اللقاء بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها الصحافة الوطنية في ظل التزامها بالقيم الصحفية الأصيلة وتمسكها بأمانة الكلمة والموضوعية، مستندة إلى منظومة قانونية وتشريعية متكاملة يكفلها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني، ما أسهم في نضج التجربة الصحفية والإعلامية البحرينية، وأكسبها مكانة متقدمة في المنطقة أهّلت المنامة لتكون عاصمة للإعلام العربي 2024.
وثمّن الوزير الدور المحوري الذي تلعبه الصحافة الوطنية في نقل رسالة مملكة البحرين النبيلة بكل أمانة ومسؤولية في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم، التي تعكس التزام مملكة البحرين بالتضامن والتعاون لنصرة القضايا العربية، والسعي الجاد والحثيث من أجل خير الإنسانية وتقارب مجتمعاتها، تحقيقا للسلام العالمي؛ بما يرسخ وحدة وتلاحم مجتمعنا البحريني الأصيل، ويعزز ما يتمتع به من وعي وطني مسؤول يجعله أكثر تماسكا وإصرارا على تعزيز سلامته الوطنية.
كما أشار إلى التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي في عصر التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، منوها بالخطوات الطموحة التي تتخذها المؤسسات الصحفية لمواكبة هذا التطور عبر تحديث منظومتها الرقمية وتطوير منصاتها الإلكترونية، مثنيا على الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الصحفي البحريني، وتميزها في تطوير قدراتها المهنية لتواكب المستجدات المتلاحقة في المجال الإعلامي.
وفي ختام اللقاء جدد وزير الإعلام الحرص على دعم مسيرة الصحافة الوطنية للقيام بدورها الوطني الذي يعكس نبض المجتمع وتطلعاته ويساند جهود النماء والتقدم في المملكة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في خططها ومبادراتها المستقبلية للإسهام في مسيرة التطور والازدهار في مملكة البحرين.
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