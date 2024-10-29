وزير الإعلام يستقبل رؤساء تحرير الصحف.. ويشيد بدور الصحافة الوطنية في تعزيز تلاحم المجتمع البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جعلها‭ ‬شريكا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬وقد‭ ‬نوه‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التزامها‭ ‬بالقيم‭ ‬الصحفية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتمسكها‭ ‬بأمانة‭ ‬الكلمة‭ ‬والموضوعية،‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬قانونية‭ ‬وتشريعية‭ ‬متكاملة‭ ‬يكفلها‭ ‬دستور‭ ‬المملكة‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نضج‭ ‬التجربة‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأكسبها‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أهّلت‭ ‬المنامة‭ ‬لتكون‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬2024‭.‬

وثمّن‭ ‬الوزير‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬رسالة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬النبيلة‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإقليمية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬لنصرة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬والسعي‭ ‬الجاد‭ ‬والحثيث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتقارب‭ ‬مجتمعاتها،‭ ‬تحقيقا‭ ‬للسلام‭ ‬العالمي؛‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬وحدة‭ ‬وتلاحم‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬ويعزز‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬وطني‭ ‬مسؤول‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬تماسكا‭ ‬وإصرارا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامته‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬التحولات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬وتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬منوها‭ ‬بالخطوات‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬لمواكبة‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬عبر‭ ‬تحديث‭ ‬منظومتها‭ ‬الرقمية‭ ‬وتطوير‭ ‬منصاتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحفي‭ ‬البحريني،‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬المهنية‭ ‬لتواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬جدد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقيام‭ ‬بدورها‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬نبض‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطلعاته‭ ‬ويساند‭ ‬جهود‭ ‬النماء‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خططها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬