بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية..وزير الإعلام يشارك في فعاليات ((أسبوع الشجرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفاعل واسع مع فعاليات «أسبوع الشجرة»
دعمًا لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق «أسبوع الشجرة»، قام الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، صباح أمس، بمشاركة أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية، بزراعة عدد من الأشجار في مجمع وزارة الإعلام بمدينة عيسى.
وبهذه المناسبة أكد وزير الإعلام أن هذه المبادرة تجسد الحرص على دعم المشاركة الإيجابية في الجهود الوطنية كافة الرامية إلى تعزيز الأمن البيئي في مملكة البحرين.
وأوضح الوزير أهمية دور الإعلام والصحافة في رفع الوعي المحلي والعالمي حول مختلف القضايا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة والتغير المناخي إذ تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي احتفاله هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت شعار «صحافة من أجل الكوكب.. الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية»، منوهًا بما يمثله إطلاق «أسبوع الشجرة» من تكريس لثقافة الحفاظ على البيئة في المجتمع البحريني ورفد الخطط الوطنية التي تستهدف زيادة الرقعة الخضراء في المملكة وحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
كما أعرب وزير الإعلام عن تقديره لمشاركة رؤساء تحرير الصحف المحلية في هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس روح المسؤولية الوطنية والعمل المشترك ضمن فريق البحرين الواحد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في مملكة البحرين.
دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، قام عدد من الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والأهلية بزراعة عدد من الأشجار في مناطق مختلفة بالبحرين، في تفاعل واسع مع فعاليات «أسبوع الشجرة».
رئيس النواب: دعم برلماني لتعزيز الوعي البيئي
أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مبادرة أسبوع الشجرة، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، مؤكدا الدعم النيابي لتطوير المنظومة التشريعية التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي في المجتمع البحريني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتعزيز ثقافة الممارسات الصديقة للبيئة.
وزير البلديات: خطة متكاملة مع مختلف
الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجالس البلدية
شارك المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في فعاليات أسبوع الشجرة، وذلك عبر زراعة عدد من الأشجار في ممشى مدينة زايد بحضور عدد من المسؤولين.
وفي هذا الصدد، أكد أن فعاليات أسبوع الشجرة تأتي بناءً على موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مبادرة أسبوع الشجرة، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، لافتاً إلى أنه تم طرح عدد من الفعاليات والمبادرات في هذا الأسبوع بمشاركة أفراد المجتمع بكافة مؤسساته الحكومية والخاصة، عبر زراعة الأشجار وتحفيز المجتمع على التشجير، وتسليط الضوء على أهمية التشجير وتأصيل السلوك البيئي الصحيح لدى كافة أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة وضعت خطة متكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجالس البلدية من خلال عدد من المبادرات التي تنطلق بدءاً من أمس الثلاثاء 29 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، داعياً في الوقت ذاته الأهالي إلى استثمار هذه المناسبة والعمل على زراعة منازلهم.
كما أشاد بتفاعل الوزارات والهيئات الحكومية مع أسبوع الشجرة، منوهاً بدور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لطرحهم العديد من البرامج والمبادرات التي تلتقي مع الأهداف الوطنية في عملية التشجير والحفاظ على البيئة.
من جهته، أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات أن وزارة شؤون البلديات والزراعة طرحت برامج أسبوع الشجرة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون الشباب، بالإضافة إلى عدد من البرامج بالتنسيق والتعاون مع مجلس أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية.
وأوضح وكيل شؤون البلديات أن الباب مفتوح لأي مبادرة تنطلق من القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، مشيراً إلى أن شؤون البلديات على استعداد لتلبية احتياجات أي جهة تسعى لعملية التشجير، والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التشجير.
وزير النفط والبيئة يزرع في منتزه ومحمية دوحة عراد
قام الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بزرع عدد من الأشجار في متنزه ومحمية دوحة عراد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ومنتسبي وزارة النفط والبيئة والمجلس الأعلى للبيئة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على تبني وإطلاق المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية، مشيراً إلى أن أسبوع الشجرة يأتي ليعزز هذه المبادرات بما يتماشى مع خطة التشجير والتي تهدف إلى مضاعفة أعداد الأشجار في المملكة إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035، وليؤكد حرص المملكة على تنفيذ التزاماتها البيئية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
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