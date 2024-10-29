بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية..وزير الإعلام يشارك في فعاليات ((أسبوع الشجرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

دعمًا‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬،‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬العريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تجسد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬كافة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬







وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬البيئة‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬إذ‭ ‬تشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬احتفاله‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬صحافة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الكوكب‭.. ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬البيئية‮»‬،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬يمثله‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬تكريس‭ ‬لثقافة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ورفد‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وحماية‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمشاركة‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬النوعية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬





دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬قام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والأهلية‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬بالبحرين،‭ ‬في‭ ‬تفاعل‭ ‬واسع‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬‭.‬





رئيس‭ ‬النواب‭: ‬دعم‭ ‬برلماني‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي

أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

وزير‭ ‬البلديات‭: ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬

الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية

‭ ‬شارك‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬زراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬ممشى‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬تأتي‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بكافة‭ ‬مؤسساته‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬عبر‭ ‬زراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬وتحفيز‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬التشجير،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التشجير‭ ‬وتأصيل‭ ‬السلوك‭ ‬البيئي‭ ‬الصحيح‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬‭ ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬داعياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬زراعة‭ ‬منازلهم‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بتفاعل‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬لطرحهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تلتقي‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التشجير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬طرحت‭ ‬برامج‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬كوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬وبلدية‭ ‬المحرق‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬الباب‭ ‬مفتوح‭ ‬لأي‭ ‬مبادرة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأهلي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬تسعى‭ ‬لعملية‭ ‬التشجير،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭.‬





وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬يزرع‭ ‬في‭ ‬منتزه‭ ‬ومحمية‭ ‬دوحة‭ ‬عراد

قام‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬بزرع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬ومحمية‭ ‬دوحة‭ ‬عراد،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬وإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬البيئية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬يأتي‭ ‬ليعزز‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬أعداد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وليؤكد‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬البيئية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭. ‬