وزير الداخلية: ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار وأفق استراتيجي بفضل السياسة الحكيمة للملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حفظ الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب وضع مصلحة الوطن

في مقدمة الأولويات والوقوف صفا واحدا خلف قيادة الملك





التقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحضور‭ ‬المحافظ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارات‭ ‬الوزير‭ ‬للمحافظات،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬خط‭ ‬حماية‭ ‬مجتمعية‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالحضور،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتكاملة‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوطني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬المحافظ‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تحملهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬وما‭ ‬يبدونه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬ولاء‭ ‬وانتماء‭ ‬واعتزاز‭ ‬بالوطن‭.‬

واستعرض‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬وما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬ومتغيرات‭ ‬جدية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وأفق‭ ‬استراتيجي،‭ ‬بفضل‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالوعي‭ ‬الوطني‭ ‬والالتفاف‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جبهتنا‭ ‬الداخلية‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬المواقف‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أمننا‭ ‬الداخلي‭.‬

وعبّر‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬التي‭ ‬تعلي‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لكافة‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬اليوم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬وتوضيح‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهوية‭ ‬وعدم‭ ‬التفرق‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬عمل‭ ‬وطني‭ ‬يستلزم‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬والتحديث،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ترسيخ‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يشمل‭ ‬تلاقي‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬واجتماعها‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هويتنا‭ ‬البحرينية،‭ ‬بمثابة‭ ‬طوق‭ ‬النجاة‭ ‬والتمسك‭ ‬بها‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬مسألة‭ ‬حيوية‭ ‬تفرضها‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬يتطلب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬جوانبه‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بتاريخ‭ ‬الوطن،‭ ‬والتنوع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات،‭ ‬بجانب‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬وحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بشأن‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كانت‭ ‬الدعوة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ (‬بحريننا‭) ‬لإطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬والمتوقع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن،‭ ‬وانخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬معدل‭ ‬الجريمة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬التطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬وبناء‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وختم‭ ‬الوزير،‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬تتطلب‭ ‬وضع‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الأولويات‭ ‬والوقوف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬خلف‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتبقى‭ ‬البحرين‭ ‬آمنة‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭.‬