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وزير الداخلية: ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار وأفق استراتيجي بفضل السياسة الحكيمة للملك

10/29/2024 7:09:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مشيدا بالوعي الوطني والالتفاف حول ما يعزز جبهتنا الداخلية وعدم الانجرار وراء المواقف الخارجية

حفظ الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب وضع مصلحة الوطن
في مقدمة الأولويات والوقوف صفا واحدا خلف قيادة الملك


التقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحضور‭ ‬المحافظ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارات‭ ‬الوزير‭ ‬للمحافظات،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬خط‭ ‬حماية‭ ‬مجتمعية‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالحضور،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتكاملة‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوطني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬المحافظ‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تحملهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬وما‭ ‬يبدونه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬ولاء‭ ‬وانتماء‭ ‬واعتزاز‭ ‬بالوطن‭.‬

واستعرض‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬وما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬ومتغيرات‭ ‬جدية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وأفق‭ ‬استراتيجي،‭ ‬بفضل‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالوعي‭ ‬الوطني‭ ‬والالتفاف‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جبهتنا‭ ‬الداخلية‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬المواقف‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أمننا‭ ‬الداخلي‭.‬

وعبّر‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬التي‭ ‬تعلي‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لكافة‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬اليوم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬وتوضيح‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهوية‭ ‬وعدم‭ ‬التفرق‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬عمل‭ ‬وطني‭ ‬يستلزم‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬والتحديث،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ترسيخ‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يشمل‭ ‬تلاقي‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬واجتماعها‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هويتنا‭ ‬البحرينية،‭ ‬بمثابة‭ ‬طوق‭ ‬النجاة‭ ‬والتمسك‭ ‬بها‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬مسألة‭ ‬حيوية‭ ‬تفرضها‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬يتطلب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬جوانبه‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بتاريخ‭ ‬الوطن،‭ ‬والتنوع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات،‭ ‬بجانب‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬وحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بشأن‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كانت‭ ‬الدعوة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ (‬بحريننا‭) ‬لإطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬والمتوقع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن،‭ ‬وانخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬معدل‭ ‬الجريمة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬التطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬وبناء‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وختم‭ ‬الوزير،‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬تتطلب‭ ‬وضع‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الأولويات‭ ‬والوقوف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬خلف‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتبقى‭ ‬البحرين‭ ‬آمنة‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭.‬

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